Успешные испытания противоспутниковой ракеты подтвердили в России

В России успешно провели испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", а не спутник "Космос-1408", о котором сообщало Космическое командование США.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, во вторник, 16 ноября, пишет РИА "Новости".

"В частности, 15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года.

США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности", - заявили в российском оборонном ведомстве.

Серия космических аппаратов "Целина" разрабатывалась украинским КБ "Южное" и производилась на Южном машиностроительном заводе имени Макарова в Днепре.

В октябре 1965 был разработан эскизный проект, в 1972 году был принят на вооружение космический комплекс "Целина-О", а в 1976 - "Целина-Д".