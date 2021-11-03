У Зе объяснили, как украинцы получат "Вовину тысячу"

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никофоров объяснил, что тысячу гривень за вакцинацию от коронавируса украинцы будут получать в виде сертификатов или ваучеров на услуги.

Об этом Никофоров написал на своей странице в Facebook.

"Вижу, что нужно некоторое разъяснение вчерашнего известия о тысяче гривен привитым от коронавируса. Ее получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации. Одной дозой в случае "Джонсон&Джонсон" или двумя - у всех остальных. И те, кто привился до 19 декабря и те, кто после", - написал он.

Кроме того, он объяснил, что тысячу гривень на руки украинцы получать не будут, но получат ваучер или сертификат на услуги, которые можно будет потратить на посещение концертов или музеев и на поездки по стране.

В комментарии "Стране" Никофоров опровергнул информацию о том, что 1000 гривен будут выдавать украинцам, вакцинированным после 19 декабря (такая информация ранее прошла со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Алексея Усенко - Ред.).

"Тот, кто запустил эту информацию, вроде бы уже извинился и забрал свои слова назад. Механизм выплаты объяснить не могу, он ещё прорабатывается. Но деньги будут выдаваться всем, кто прошёл полный курс вакцинации", - сказал Никифоров. Добавив, что выплата тысячи будет отличаться для тех, у кого есть "Дия" и у кого ее нет.

"В случае с теми, у кого "Дия" есть - все понятно. Это уже испробовали на тех карантинных восьми тысячах весной, это все проработано. А вот с теми, у кого "Дии" нет - это все ещё продумывается", - пояснил пресс-секретарь.

На уточняющий вопрос "Страны" о том, смогут ли украинцы потратить тысячу на другие потребности, помимо предложенных президентом, Никифоров заявил, что в первую очередь - это программа поддержки бизнеса, пострадавшего от карантинных ограничений.

"Эта поддержка идёт опосредованно. Мы даём деньги людям, а уже они их несут бизнесу. Какому бизнесу? Будет список направлений, куда можно потратить эти средства. То есть прежде всего - поддержка бизнеса. А уже вот вторую очередь - это благодарность людям, которые решили вакцинироваться и дополнительный стимул тем, кто сомневается, делать прививку или нет", - подытожил пресс-секретарь.

Впрочем, о том, когда появится список направлений бизнеса Никифорову пока что неизвестно.

"То есть, деньги налогоплательщиков на инициативу Зеленского все-таки уйдут, но потратить их на свое усмотрение не получится.

Учитывая, что в Украине около 10 миллионов вакцинированных двумя дозами, потратить на такое поощрение придется примерно 10 миллиардов гривен. В тоже время, Зеленский говорит, что выделят всего 6 млрд. Нестыковочка", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".