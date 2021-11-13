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События Сегодня, 20:4757
Сколько человек в Украине умерли от СПИД и заразились ВИЧ в октябре сообщили в МОЗ

В октябре 2021 года в Украине официально зарегистрировали 945 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, у 231 пациента диагностировали СПИД, а 136 человек от СПИДа умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в октябре 2021 года:

  • гетеросексуальный - 607;
  • гомосексуальный - 28;
  • парентеральный - 301;
  • вертикальный - 152**;
  • неизвестный - 3.

** Большинство из инфицированных (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции.

Медики напоминают, что ВИЧ-инфекцию можно эффективно лечить. В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно. 

Антиретровирусная терапия ингибирует размножение ВИЧ в организме, помогает восстановить функции иммунной системы, а следовательно, продолжает и повышает качество жизни ВИЧ-инфицированных людей.

Медики утверждают, что если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечение, можно достичь такого уровня, когда количество вируса иммунодефицита человека в крови становится настолько скудным, что он не проявляется в анализе крови. К тому же ВИЧ-положительные люди с угнетенным вирусом не могут передавать его здоровым, даже из-за полового акта.

Быстрый тест можно сделать у семейного врача, в кабинетах инфекционных заболеваний, в кабинетах "Доверие", в центрах СПИДа и т.д. Это бесплатно и безболезненно.

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Теги: news, новости, Украина, ВИЧ, Спид, 7dniv, 7dnivinfo  
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