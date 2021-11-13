Сколько человек в Украине умерли от СПИД и заразились ВИЧ в октябре сообщили в МОЗ

В октябре 2021 года в Украине официально зарегистрировали 945 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, у 231 пациента диагностировали СПИД, а 136 человек от СПИДа умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в октябре 2021 года:

гетеросексуальный - 607;

гомосексуальный - 28;

парентеральный - 301;

вертикальный - 152**;

неизвестный - 3.

** Большинство из инфицированных (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции.

Медики напоминают, что ВИЧ-инфекцию можно эффективно лечить. В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно.

Антиретровирусная терапия ингибирует размножение ВИЧ в организме, помогает восстановить функции иммунной системы, а следовательно, продолжает и повышает качество жизни ВИЧ-инфицированных людей.

Медики утверждают, что если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечение, можно достичь такого уровня, когда количество вируса иммунодефицита человека в крови становится настолько скудным, что он не проявляется в анализе крови. К тому же ВИЧ-положительные люди с угнетенным вирусом не могут передавать его здоровым, даже из-за полового акта.

Быстрый тест можно сделать у семейного врача, в кабинетах инфекционных заболеваний, в кабинетах "Доверие", в центрах СПИДа и т.д. Это бесплатно и безболезненно.