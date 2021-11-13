Не принимать антибиотики без контроля и при вирусных инфекциях призвали украинцев в МОЗ

Большинство инфекций верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта не нуждаются в лечении антибиотиками.

Обычно эти вирусные инфекции проходят самостоятельно или нуждаются в симптоматическом лечении. Следует помнить, что антибиотики не действуют на вирусы и могут повредить. Об этом украинцам напомнили в Центре общественного здоровья при Минздраве.

Медики добавляют, что неконтролируемый прием антибиотиков снижает их эффективность. Бактерии приобретают способность противостоять антибиотикам и могут "делиться" этой способностью с другими бактериями. Это приводит к неудачному лечению, увеличению затрат на лечение, осложнениям и даже смерти.

Согласно новому приказу Минздрава № 1971, врачи обязаны с 1 апреля 2022 года выписывать только электронные рецепты на рецептурные лекарственные средства. Таким образом, каждое назначение семейного врача или педиатра будет взвешенным и контролируемым.

В Минздраве дали несколько советов: