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События Сегодня, 10:4270
ВОЗ заявила что 99% случаев коронавируса во всем мире приходится на штамм "Дельта"

Штамм коронавируса "Дельта" составляет 99% из всех случаев заражения, зафиксированных в мире за последние два месяца. 

Об этом со ссылкой на технического руководителя ВОЗ Марию Ван Керкхове пишет CNBC.

Она рассказала, что штамм коронавируса "Дельта" составляет 99% случаев заражения Covid-19 во всем мире, что делает его самым распространенным. Практически все до 900 тысяч случаев коронавируса, зафиксированные за последние 60 дней во всем мире, вызваны штаммом "Дельта".

"Дельта" действительно доминирует... И есть два интересных варианта - "Мю" и "Лямбда", которые мы также отслеживаем, но опять же, когда присутствует "Дельта", то "Дельта" берет верх", - сообщила Ван Керкхове.

По ее словам, в Европе возросла смертность от коронавируса, а в мире последние четыре недели подряд число случаев Covid-19 увеличивается.

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Теги: news, новости, Украина, ВОЗ, 7dniv, 7dnivinfo  
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