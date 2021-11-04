ВОЗ заявила что 99% случаев коронавируса во всем мире приходится на штамм "Дельта"

Штамм коронавируса "Дельта" составляет 99% из всех случаев заражения, зафиксированных в мире за последние два месяца.

Об этом со ссылкой на технического руководителя ВОЗ Марию Ван Керкхове пишет CNBC.

Она рассказала, что штамм коронавируса "Дельта" составляет 99% случаев заражения Covid-19 во всем мире, что делает его самым распространенным. Практически все до 900 тысяч случаев коронавируса, зафиксированные за последние 60 дней во всем мире, вызваны штаммом "Дельта".

"Дельта" действительно доминирует... И есть два интересных варианта - "Мю" и "Лямбда", которые мы также отслеживаем, но опять же, когда присутствует "Дельта", то "Дельта" берет верх", - сообщила Ван Керкхове.

По ее словам, в Европе возросла смертность от коронавируса, а в мире последние четыре недели подряд число случаев Covid-19 увеличивается.