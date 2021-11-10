Другим компаниям производить свои таблетки от коронавируса разрешили в Pfizer

Фармацевтический гигант Pfizer разрешил другим компаниям производить свои экспериментальные таблетки от коронавируса, которые, по предварительным данным, снижают риск госпитализаций и смерти на 89%.

Об этом сообщает ABC News.

Pfizer Inc. уже подписала соответствующее соглашение с группой, поддерживаемой ООН. Такой шаг может сделать лечение доступным для более чем половины населения мира.

Компания заявила, что предоставит лицензию на противовирусные таблетки Женевскому патентному пулу лекарственных средств. Это позволит компаниям производить таблетки для использования в 95 странах, что составляет около 53% населения мира.

"Очень важно, что мы сможем предоставить доступ к лекарству, которое кажется эффективным и только что было разработано, более чем 4 миллиардам человек", - заявил глава отдела политики Патентного пула Эстебан Бурроне.

По его оценкам, другие компании смогут начать производство таблеток в течение нескольких месяцев. При этом сделка исключает некоторые крупные страны, пострадавшие от разрушительных вспышек коронавируса. К примеру, бразильская фармацевтическая компания может получить лицензию на производство таблеток для экспорта в другие страны, но лекарство нельзя производить в виде дженериков для использования в самой Бразилии. Cоглашение также исключает такие страны, как Китай, Аргентина и Таиланд.

По условиям соглашения, Pfizer не будет получать лицензионные отчисления за продажи в странах с низким уровнем дохода и откажется от таких финансовых поступлений от продаж во всех странах, на которые распространяется соглашение, пока Covid-19 создает чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.