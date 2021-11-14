В Армении заявили, что в результате боев с Азербайджаном погиб один военный, потеряна связь с 24 солдатами

Министерство обороны Армении сообщило, что в результате боев с Азербайджаном 16 ноября погиб 1 армянский военный, 13 взяты в плен, потеряна связь с 24 военными.

По состоянию на утро 17 ноября ситуация в восточной приграничной зоне стабильная, перемирие соблюдается.

Об этом сообщили на сайте Минобороны Армении.

"По состоянию на 10:00 (08:00 по киевскому времени - Ред.) 17 ноября ситуация в восточной приграничной зоне Армении, где накануне армянские позиции подверглись атаке подразделений ВС Азербайджана, относительно стабильная, договоренность о прекращении огня в целом соблюдается", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате боевых действий с Азербайджаном армянская армия потеряла связь с 24 военнослужащими, одного нашли мертвым, 13 были взяты в заложники.

"С армянской стороны один убитый, 13 военнослужащих оказались в плену. В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба в данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по поиску военнослужащих. Две боевые позиции перешли под контроль противника", - сообщили в армянском министерстве.