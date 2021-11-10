В Институте истории написали "словарь российской пропаганды", где Великую отечественную назвали фейком

"Словарь российской пропаганды", в котором Великую Отечественную войну назвали фейком, подготовили в Институте истории Украины НАН Украины.

СНБО, который в итоге опубликовал скандальный "Глоссарий", лишь внес незначительные правки в предложения Института.

Об этом со ссылкой на данные НАН Украины пишут "Украинские новости".

"В соответствии с письмом Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21.04.2021 №1620/25-03/2-21 Национальная академия наук Украины направляет рекомендации по терминологии для использования в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, подготовленные в Институте истории Украины НАН Украины. Приложение: на 14 страницах", - сказано в письме НАН Украины в СНБО.

Из документов следует, что секретарь СНБО направил обращение в Институт истории Украины НАН Украины, в котором просил о "разработке единого подхода к терминологии, используемой в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

В итоге в Институте разработали соответствующие предложения. При этом в разделе "Общие замечания" своих рекомендаций сотрудники Института истории Украины НАН Украины отметили: "...использование языка вражды (hate speech) должно быть урегулировано на законодательном уровне. Важно постоянно подчеркивать, что терминология, целенаправленно применяемая спецслужбами РФ - это инструмент информационной войны, а употребление подобной риторики способствует подпитке российского антиукраинского нарратива и усилению российской пропаганды".

В Институте НАН Украины посчитали, что "сознательное использование языка вражды провоцирует конфликтные ситуации и продуцирует соответствующий нарративный образ, который выполняет определенную символическую функцию и действует на коллективное подсознание, то есть оказывает непосредственное влияние на поступки людей".

Институт истории Украины предоставил СНБО проект "Глоссария названий, терминов и словосочетаний", в который были внесены лишь незначительные правки.