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События Сегодня, 11:5847
Что на самом деле происходит с углем в украинской энергетике и ждать ли отключений света

В Украине ухудшается ситуация с углем. На 15 ноября на складах ТЭС - всего 370,3 тысячи тонн угля, это вдвое меньше гарантированных запасов и в разы меньше, чем по плану накопления топлива от Минэнерго (должно было порядка 3 млн тонн).

Тепловую генерацию такие низкие запасы угля уже частично вырубили: на "Донбассэнерго" в работе всего один блок, на "Центрэнерго" - по одному блоку на Змиевской, Углегорской и Трипольской ТЭС. Точно так же - по одному блоку - работает на Криворожской, Приднепровской, Луганской ТЭС. На Запорожской теплоэлектростанции - 4 из 6 блоков, Ладыжинской - 2 из 6, Кураховской 6 из 7 (все они входят в структуру ДТЭК).

Впрочем, власти, похоже, этого пессимизма не разделяют.

Президент Владимир Зеленский в своем очередном видеобращении еще раз пообещал, что никаких веерных отключений не будет. также он заверил, что государство решит проблемы с углем. И упомянул про корабли, которые уже плывут из Америки. Также Зеленский подчеркнул, что у "сепаратистов мы закупать уголь не будем". И посоветовал украинцам, "чтоб не слышать брехливые сказки про отключения света", отключать звук на некоторых брехливых телеканалах. 

То есть, по логике президента, в угольной панике якобы виноваты журналисты "олигархических телеканалов", а на самом деле - все под контролем.

История с кораблями, груженными углем, которые уже спешат в Украину, сама по себе интересна.

Следом за видеобращением Зеленского, новость по углю выдали в ДТЭК, пояснив, что именно они зафрахтовали 7 кораблей класса Панамакс, которыми похвастался президент.

"Вчера президент пропиарился на их (ДТЭК - Ред.) угле, выдавая это за свои заслуги. ДТЭК, в свою очередь, расставил акценты - чей это уголь и кто кому на самом деле поможет", - говорит наш источник на энергорынке. То есть у Ахметова тонко протролили Зеленского.

Но на самом деле в этой истории с углем важны цифры. Суммарный объем поставок на 7 кораблях, о которых в последние дни только и разговоров, - порядка 470 тысяч тонн. Этого хватит на 10-11 дней работы. Что будет дальше - вопрос пока открытый. ДТЭК обещает новые поставки, но спасут ли они ситуацию на энергорынке - непонятно.

Разбирались в истории с кораблями с углем и в целом - реально ли закрыть потребности в топливе для тепловой генерации.

Корабли плывут

"История с кораблями угля вызывает ассоциации с арбузными баржами Гройсмана и "Мрией" с масками. Желание властей пропиарится - просто зашкаливает. Хотя выставлять обычную деятельность субъектов хозяйствования и выдавать ее за свои достижения, мягко говоря, некрасиво. Тем более что в случае с тем же углем речь не идет о межгосударственных соглашениях на поставки - это частные договоренности, и ни Зеленский, ни Байден никакого влияния на них не имеют. Как всегда за кадром остается цена угля, и нет ответа на вопрос - а были ли другие источники для более выгодных и своевременных поставок", — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Отметим, что рынок уже второй день обсуждает тему кораблей с углем, и гадает - сколько угля на самом деле к нам едет. Гуляют разные цифры - от 260 до 540 тысяч тонн.

В компании ДТЭК нам пояснили, что они договорились с международными поставщиками об импорте 7 судовых партий угля. Суммарный объем поставок, предусмотренных для покрытия потребностей украинских ТЭС, составляет почти 470 тысяч тонн.

"Ожидается, что все судовые партии прибудут в Украину в течение ноября 2021 года - января 2022 года. Первые две партии будут в ноябре, 4 - в декабре, одна - в январе. Ближайшая партия - 60 тысяч тонн, которую ДТЭК законтрактовал для потребностей государственной "Центрэнерго", прибудет уже на этой неделе", - сообщили нам в компании.

Также в ДТЭК дают следующий расклад по углю.

Кроме судовых поставок, компания импортирует уголь из Польши. В августе было подписано два соглашения на поставку совокупно 340 тысяч тонн. Первое соглашение - с угледобывающим предприятием Bogdanka. Контракт предусматривает поставку угля с августа 2021 до январь 2022 года. Второе - на поставку в сентябре 20 тысяч тонн угля с польской шахты Zakład Górniczy Brzeszcze.

Также в сентябре-октябре компания импортировала уголь из Казахстана (с ноября он фактически заблокирован Россией). Таким образом на сегодня общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил порядка 900 тысяч тонн.

В ДТЭК говорят, что ведут переговоры по дополнительным объемам импортного угля.

Плюс за январь - октябрь собственная добыча составила 13,7 млн тонн. Всего до кона года планируют добыть около 17 млн тонн и до конца года ввести 6 новых лав.

То есть, корабли с углем не зайдут все и сразу в украинские порты - поставки будут крайне дозированными. Но даже весь объем - 470 тысяч тонн - это на 10-11 дней работы. Если же партии еще и раздробят, то каждой и вовсе хватит лишь на несколько дней — чтобы как-то продержаться.

Давайте считать. На это время из плановых порядка 3 млн тонн угля уже должно было остаться 2,5 млн тонн. На самом деле есть меньше 400 тысяч. Совокупный импорт может составить 1,5 млн тонн. То есть, возникает дефицит в миллион тонн. И чем его покрывать - вообще непонятно. Резко увеличить импорт вряд ли получится. Большую брешь с нашем угольном балансе пробил запрет поставок российского угля.

Отдельный вопрос - по качеству импорта. Как показывает практика прошлых лет, по теплотворности американский уголь ниже, чем привычный для наших ТЁЭС украинский или российский, соответственно, сжигать его придется на 10-15% больше.

Кроме того, правительство уже распорядилось начать сжигать газ. Но он такими темпами может также быстро закончиться.

"По дальнейшей перспективе - вопрос открытый. И чем холоднее будет зима, тем раньше придется на него отвечать", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Пока спасает атомная генерация и импорт из Беларуси

Какая сейчас ситуация на ТЭС и на рынке электроэнергии в целом?

По данным "Укрэнерго", 15 ноября производство электроэнергии на ТЭС уменьшилось, по сравнению с 12 ноября, на 7,4% - до 106 млн киловатт-часов.

Одна из причин - увеличение генерации на АЭС (на 6,2%, до 270,2 млн киловатт) за счет подключения к сети энергоблока №3 Ривненской АЭС. Сейчас в работе 13 энергоблоков АЭС, а доля атомной генерауии выросла с 55,4% до 58%. Это неплохо, но все равно пока планы Минэнерго о работе 14, а то и 15 энергоблоков далеки от реализации.

Также ТЭС снизили генерацию, так как больше включились ТЭЦ - за несколько дней они увеличили производство электроэнергии на 27,4%, до 24,7 млн киловатт. Такой рывок обеспечило включение в систему блока №2 Киевской ТЭЦ №6 и блока №3 Киевской ТЭЦ №5. "Это стало возможным за счет проведения аукционов по закупке допуслуги у тепловой генерации, проектным топливом для которой является газ", - отметили в "Укрэнерго". 

"Тут нужно понимать, что ТЭЦ работают на рынке допуслуг, а там тарификация другая. Кроме прайс-кэпов (4 тысячи за мегаватт) взимается еще порядка 2,5 тысяч за саму услуги. То есть, итоговая цена - 6,5 тысяч за мегаватт. ПРи таком ценнике работа на газу для ТЭЦ более -менее рентабельна. Но в целом же сжигать газ для генерации электроэнергии - это очень дорого", - пояснил нам наш источник на энергорынке,

Доля ТЭС, которые уже сидят на голодном пайке по углю, в общей структуре генерации на 15 ноября снизилась с 24,9% до 22,7%.

Но даже с учетом этого, запасы угля тают на глазах - на 15 ноября топлива на складах ТЭС осталось 370,3 тысячи тонн (235 тысяч тонн газового и 135,3 тысячи - антрацитового).

Если говорить о производстве электроэнергии в целом, то с начала ноября оно составило 6596 млн киловатт-часов, это на 5,5% ниже прогнозируемого показателя.

Во многом энергосистему Украины подстраховывает импорт из Беларуси. По данным "Укрэнерго", 14 и 15 ноября из Беларуси к нас идет по 9,96 млн киловатт-часов в сутки. В общей структуре покрытия нагрузки это немного - 2,1%. Но излишнюю нагрузку с энергорынка белорусская электроэнергия все же снимает.

Будут ли все таки веерные отключения или это "страшилки"?

Главный вопрос - что будет дальше? И действительно ли, как обещает Зеленский, никаких веерных отключений можно не опасаться?

"Риск веерных отключений и  разного рода «технических профилактик» никуда не делся. С каждым днем он только нарастает. Заявленного импорта угля ТЭС не хватит, так что в любом случае придется ограничивать потребление. Непонятно еще, не возникнет ли на горизонте тема тарифов на электроэнергию для населения. Ведь с учетом импортного угля генерация дорожает. А льготный тариф для населения в 1,44 гривен за киловатт могут и не продлить", - говорит Александр Болтян, аналитик компании Esperio.

Корольчук также считает, что отключения будут.

"При таком дефиците угля можно рассчитывать разве что на чудо, ну или в случае чего вырубить рубильник по регионам и включить часов через семь", - говорит он.

По словам Корольчука, за темой угля как-то затерялся вопрос аварийных отключений блоков.

"Хотя износ на АЭС и ТЭС у нас такой, что в ближайшие годы ремонты блоков будут оставаться бичом нашей энергосистемы, даже вне зависимости от того, есть уголь или нет", - считает Корольчук.

В то же время Геннадий Рябцев полагает, что за счет договора на аварийную помощь из Беларуси, разного рода ЧП удастся избежать.

Впрочем, такой оптимизм разделают немногие его коллеги.

"Уже есть дефицит электроэнергии, хотя еще нет особых морозов. "Энергоатом" работает 13 блоками, может, включит 14-й. Но остается вопрос аварийных отключений, которые в силу изношенности блоков, могут случиться в любой момент. Но даже если атомная генерация сработает на отлично, это - базовые мощности, а ТЭС, которым не хватает угля - маневренные. Они не взаимозаменяемы, а должны работать в балансе. Если нет возможность увеличить нагрузку на ТЭС, просто идет ограничение потребления - других вариантов нет", - говорит наш источник на энергорынке.

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Теги: news, новости, Украина, уголь, энергетика, 7dniv, 7dnivinfo  
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