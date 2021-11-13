 

Если СНБО объявит Ахметова олигархом то он пойдет в международный суд

События Сегодня, 14:3183
Если СНБО объявит Ахметова олигархом то он пойдет в международный суд

Крупнейший украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что не считает себя олигархом и в случае, если СНБО наделит его таким статусом, он будет обращаться в международный суд.

Об этом Ахметов сказал в интервью НВ.

"Я уже комментировал свое отношение к этому закону: я не считаю себя олигархом. Я - инвестор, а группа СКМ - крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. И, если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах", - заявил Ахметов.

Комментируя свои возможные встречи с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что "на такие встречи никогда не просился и не просится".

"Что касается встреч с президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное - чтобы Украина была успешной, а украинцы счастливыми. Это намного важнее встреч с президентом", - заявил Ахметов.

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Теги: news, новости, Украина, Суд, Ахметов, 7dniv, 7dnivinfo, СНБО  
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