Почему в Киеве резко дорожает проезд и как теперь сэкономить

В Киеве собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 гривен.

Такой "подарок" столичные власти готовят с 1 января. Это стало неожиданностью не только для пассажиров, но и для маршрутчиков, которые теперь тоже готовятся поднять ценник.

Сейчас проезд в транспорте стоит 8 грн, то есть цена разовой поездки вырастет сразу в 2,5 раза. Это сильный удар и по карману киевлян, и по рейтингу Кличко, и по рейтингу всей власти, включая Зеленского.

Киевляне уже интересуются в сети, можно ли будет потратить "Вовину тысячу" Зеленского на проезд (спойлер - нельзя).

Разбирались, что известно о подорожании проезда, что об этом говорят перевозчики и пассажиры, и как менялась стоимость проезда в столице.

Двадцатка за поездку

О планах повысить тарифы с 1 января 2022 года сообщили в КГГА. Первый зам мэра Николай Поворозник пояснил, почему поднимают ценник.

По его словам в последний раз цены на проезд поднимали в 2018 году, а за три года перевозить пассажиров стало дороже:

на 74% увеличилась минимальная зарплата, на 54% - средняя по Киеву,

подорожал тариф на электроэнергию на 84%,

дизельное топливо подорожало на 22%.

В КГГА сообщили, что реальная стоимость разовой поездки в наземном транспорте сейчас 22,3 грн, в метро - 22 грн. Но цены поднимут до 20 гривен. При этом есть варианты платить дешевле.

20 гривен будет стоить одна поездка в метро, трамвае, троллейбусе или автобусе.





12 гривен - разовая поездка по карточке киевлянина (для тех, кто не имеет права н бесплатный проезд).





От 15 до 20 грн будет стоить поездка при пополнении электронного билета. Тут всё зависит от того, сколько сразу поездок купить: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок.





От 14,20 д 14,50 грн обойдется одна поездка по проездному билету на месяц, в зависимости от типа проездного.

Раньше столичные власти уже анонсировали подорожание проезда, правда, обещали "однозначно не повышать до 20 гривен".

"Электроэнергия, которую учитывают при расчете стоимости проезда для метро, ​​в начале года стоила 1,9 гривны, а сейчас - 3 гривны 60 копеек. Поэтому надо все эти составляющие учесть и выйти с предложением по повышению цен. Однозначно, это не будет 20 гривен, но нужно искать компромиссы - между возможностью компенсировать эту разницу из бюджета и способностью пассажиров платить, чтобы предприятия вывести из кризиса ", - заверял Поворозник месяц назад.

Но сейчас, как видим, концепции поменялась. По одной из версий, повышение стоимости проезда было одним из условий кредита ЕБРР, о котором договаривался Киев.

Ценник в 20 гривен еще окончательно не утвержден. В ближайшие две недели должны пройти общественные обсуждения в формате электронных консультаций, после чего и будут установлены новые тарифы.

Даже маршруточники в шоке

Решение властей Киева о повышении цены стало шоком даже для маршруточников и сейчас они также готовятся повышать цены на проезд до 20 гривен.

"Новость о повышении цен на проезд в общественном транспорте до 20 гривен для нас самих стала полной неожиданностью, - сказал "Стране" глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский. - Мы понимали, что повышение будет, но не думали, что такое резкое - в 2,5 раза. Это при том, что общественный коммунальный транспорт дотируется из бюджета, за кредитные средства закупается подвижной состав, идут компенсации за льготников.

Я понимаю, что все подорожало. Но тариф в 20 гривен - это явный перебор. Правда, может мэрия знает, что нас ждет в декабре, и повышает ценник с запасом. Но по состоянию на сегодня реально было бы поставить тариф не выше 15 гривен.

Частники, не имея никакой поддержки от властей, возят людей по 10 гривен. И еще какое-то время продолжали бы возить. Хотя и водителям зарплаты нужно повышать, а то разбегутся, и затраты на аренду, коммуналку, топливо растут.

Но, если городской транспорт подорожает до 20 гривен, то и все маршрутки тоже подтянутся, и тоже выставят тариф в 20 гривен. Это едва ли не впервые частные перевозчики "догоняют" по ценнику коммунальный транспорт, обычно было наоборот.

При этом в маршрутках (если убрать коррупционную составляющую и различные поборы) экономически обоснованная цена проезда вполне вписывается в пределы 15 гривен.

Думаю, что ценник на проезд еще могут и не повысить до 20 гривен. Пойдет волна возмущения горожан, и власти "титаническими усилиями" удержат тариф в пределах 15-16 гривен, еще на этом и попиарятся. Но хотелось бы услышать реальный отчет о работе коммунальных транспортных предприятий и увидеть структуру тарифа. Думаю, много интересных открытый было бы. Почему топ-менеджеры коммунальных предприятий входят едва ли не в бизнес-элиту, а сами предприятия - планово убыточные.

Еще один вопрос - кто будет ездить по 20 гривен. Уже сейчас транспорт ходит полупустой из-за карантинных ограничений (в Киеве в транспорт пускают только по ковид-сертификатам или пцр - Ред.), а с повышением цены на проезд будет только хуже. Не стоит в ковидные времена, когда и так действуют ограничения и резко сократился пассажиропоток, еще и так сильно тарифы задирать".

От 2 300 до 4 600 гривен в месяц на проезд

При таких ценах даже без пересадок стоимость поездки на работу и обратно (при условии, что общественным транспортом не пользуешься в выходные дни) в течение месяца нужно будет потратить более 800 гривен на человека. А если хотя бы с одной пересадкой - то в два раза больше.

Чтобы рассчитать, во сколько обойдется проезд по новым тарифам среднестатистической семье, возьмем пример, когда семья из двух работающих взрослых и ребенка-студента живет у метро и работает/учится на пятидневке.

С учетом того, что проезд по студенческому обойдется с 50%-ной скидкой в месяц на троих набегает 2 000 гривен на проезд.

Если же такая семья живет в районе, откуда до метро нужно доехать на одном виде общественного транспорта, то на транспорт уже будет уходить минимум 4 000 гривен.

Если же пересадок больше или нужно перемещаться по городу в течение дня, на выходных, то суммы на проезд еще внушительнее.

Как оформить карту киевлянина, чтобы сэкономить на проезде

"Муниципальная карта "Карточка киевлянина" – это пластиковая карта, которая одновременно является платежной картой и носителем персональных данных держателя. Ее могут получить:

граждане, зарегистрированные в Киеве,

вынужденные переселенцы

официально трудоустроенные в столице работники

студенты киевских учебных заведений и их опекуны.

Карту киевлянина выдают в отделениях "Ощадбанка". Для этого нужно заполнить анкету-заявку и подписать договор. При себе нужно иметь пакет документов: паспорт и две ксерокопии, идентификационный номер и копии. Для льготников - документ, подтверждающий право на льготы. Для тех, кто работает или учится в Киеве - справку с места работы или учебы. Для переселенцев - справку о взятии на учет.

Также может понадобиться цветное фото 3х4, если нет качественного снимка, вклеенного в паспорт.

Чтобы забрать карту нужно будет еще раз прийти в банк. Льготники и те, чьи зарплатные карты обслуживаются в "Ощаде", получают карту бесплатно, остальные - оформляют ее по тарифам банка - за 120 гривен.

Карта действует как транспортный билет с возможностью покупки поездок - чем больше купить поездок, тем ниже стоимость. Ее можно пополнить от 1 до 50 поездок.

Как менялась стоимость проезда в Киеве

В 1996 году, когда ввели гривну, проезд стоил 20 копеек.

До 2000 года он подорожал до 50 копеек. Такая цена сохранялась до 2006 года. Потом разовая поездка на общественном транспорте в Киеве подорожала сразу на гривну - до 1,5 грн. Такая стоимость продержалась довольно долго. Власти долго не решались понимать цену (то выборы, то угроза Майданов, то еще что-то).

И лишь после победы "Революции достоинства" власти решили уже не стесняться и повысить цены. Причем сразу в 4 раза.

В 2015 году проезд подняли до 4 гривен.

В 2017 году - до 5 грн. С 2018 год новая стоимость была 8 гривен. Если же цену в 20 гривен утвердят, то получается, что цена проезда на наземном транспорте в Киеве за 25 лет увеличилась в сто раз.

При этом стоимость проезда в Киеве будет самой высокой по стране.

Сейчас в большинстве крупных городов она колеблется в пределах 8-12 гривен. Но, не исключено, кстати, что если в Киеве эта мера не приведет к сильным видимым возмущениям граждан, то начнут повышать цены и другие города.

"А тысячу Зеленского на проезд можно будет потратить?"

На подорожание проезда в столице отреагировали украинцы в сети.

"Говорят, что многие жители столицы, услышав о стоимости билета на городской транспорт в 20 гривен, думают, что это цена поездки до Лондона" - написал депутат Максим Бужанский.

"А тысячу от Зеленского на проезд в общественном транспорте можно будет потратить?" - написал журналист "Страны" Владислав Бовтрук.

Журналист Виктор Авдеенко подсчитал, что проезд в Киеве становится дороже, чем в польской столице Варшаве. Хота в Евросоюзе, и доходы населения там выше.

"И о погоде. В Киеве собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте. До 20 гривен. Есть подозрения, что после "общественных слушаний" повысят, но, скажем, до 15 грн. Но пока названа цифра 20.

У нас любимый аргумент – в Европе транспорт дороже. Да, это так. Но. Если взять Варшаву. На сегодня самый дешевый билет стоит 3,4 злотых – 21,95 грн. Действует 20 минут. Я еду на работу 15 минут, то есть для меня такой билет вполне подошел бы. Но в Варшаве с таким билетом можно сделать пересадку на другой вид транспорта. У нас – нет.

Еще один билет в Варшаве – на 75 минут – стоит 4,4 злотых – 28,4 грн. Естественно, можно делать сколько угодно пересадок. У нас, если использовать, например, трамвай и метро, получится уже 40 грн. Так где дешевле?

Ну, наконец, в Варшаве можно купить 30-дневный билет на неограниченное количество поездок. Стоит он 110 злотых. Это 710 грн. Если пересчитать на две поездки в день, получится менее 12 грн за поездку.

В Киеве проездного на все виды транспорта нет ВООБШЕ. А вот, например, на автобус-метро – 860 грн. А на метро-гор.электричку-трамвай – 1070 грн. Это – сейчас, до подорожания. То есть будет дороже. То есть СУЩЕСТВЕННО ДОРОЖЕ, ЧЕМ В ВАРШАВЕ. НО при этом все равно придется отдельно оплачивать маршрутку.

Резюме: Я уже охрип кричать о том, что нихрена у нас не самый дешевый транспорт. Даже сейчас. А, если он подорожает… ну вы поняли.

UPD. Это мы даже не говорим о разнице в зарплатах" - написал журналист Виктор Авдеенко.

"Пешком ходить полезно для здоровья, подумал Кличко, и поднял стоимость проезда до 20 грн"- написал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Этот трудный выбор с 1 января... Проехать в метро или килограмм говядины купить?" - написал Ростислав Фортуна.