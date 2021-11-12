Местные власти вернуть очное обучение в школах призвал Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль призвал местные власти открыть школы и вернуть учеников за парты, поскольку большинство учителей в Украине вакцинированы от коронавируса.

Об этом глава правительства заявил во время сегодняшнего заседания Кабмина.

"Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинировано и мы благодарны им за такую ответственную позицию. Поэтому еще раз обращаемся и призываем местные власти вернуть детей за парты", - заявил Денис Шмыгаль.