 

Местные власти вернуть очное обучение в школах призвал Шмыгаль

События Сегодня, 18:1451
Местные власти вернуть очное обучение в школах призвал Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль призвал местные власти открыть школы и вернуть учеников за парты, поскольку большинство учителей в Украине вакцинированы от коронавируса.

Об этом глава правительства заявил во время сегодняшнего заседания Кабмина. 

"Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинировано и мы благодарны им за такую ответственную позицию. Поэтому еще раз обращаемся и призываем местные власти вернуть детей за парты", - заявил Денис Шмыгаль.

 

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Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, Школы, 7dniv, 7dnivinfo  
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