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События Вчера, 22:1557
Кличко заявил что до апреля цены на проезд в Киеве не повысят

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что цены на проезд в столичном общественном транспорте до конца отопительного сезона пересматриваться не будут.

То есть до апреля цены на проезд не повысят.

Об этом градоначальник написал в Фейсбуке вечером 17 нояюря.

По словам Кличко, первый замглавы КГГА инициировал процесс публичных консультаций по установлению новых тарифов на проезд в общественном транспорте Киева. Коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс" обратились в КГГА по поводу того, что тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости, так как значительно выросли цены на энергоносители, являющиеся главной составляющей стоимости тарифа.

"Также подчеркну, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен. Правительство обещало компенсировать эти расходы, но сегодня не выполняет условий Меморандума. И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомним, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн. Из городского бюджета", - написал мэр.

Исходя из названных обстоятельств, КГГА поставлена перед выбором: либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Так как весь бюджет столицы невозможно пустить только на дотации.

"За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?" - задал риторические вопросы Кличко.

Вместе с тем он заявил, что понимает, насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян.

Кличко отметил, что повышение цен пока только вынесено на обсуждение. Это – проект, а не принятое решение.

"Как менеджер я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город – из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом. Но как у мэра Киева у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!" - повторил Кличко.

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