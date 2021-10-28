Просьбы афганцев об эвакуации подорвали психическое здоровье сотрудников Госдепа

После захвата в августе талибами Афганистана жители страны просьбами об эвакуации довели сотрудников Госдепартамента США до нервного истощения.

Работники ведомства мучились из-за того, что не всегда знали, как помочь несчастным.

Об этом опубликовала большой материал газета Politico.

Издание пишет, что в дни после захвата "Талибаном" Кабула один отчаявшийся афганский отец семейства по телефону умолял чиновника Госдепартамента помочь его семье спастись. Во время звонка находящийся Вашингтоне дежурный чиновник услышал стуки и крики женщин: видимо, в дом ворвались талибы.

В интервью газете он признался, что это было ужасно.

"Это так страшно. Вы не знаете, услышите ли еще по телефону человека, в которого на том конце стреляют. Вы не знаете, будет ли чье-то электронное письмо последним в его жизни", - сказал дипломат.

В течение нескольких недель подобные звонки от желающих бежать из Афганистана повторялись снова и снова, тысячами в неделю. Администрация Байдена не ожидала, что афганское правительство быстро сдаст страну талибам. Поэтому в Госдепе царила неразбериха.

Интервью с более чем полдюжиной сотрудников Госдепартамента, а также с правительственными чиновниками и адвокатами, анализ электронных писем администрации, полученных Politico, показывают отчаяние и дезорганизацию, охватившие рядовых сотрудников Госдепа. Они лихорадочно пытались помочь афганцам и американцам, оказавшимся в раздираемой войной стране, сделали массу и отправили сотни электронных писем. А почтовый ящик, куда Государственный департамент предписывал афганцам отправлять заявки на получение специальной иммиграционной визы, ломался по крайней мере один раз.

Все это вызвало проблемы с психическим здоровьем у некоторых сотрудников, от которых несколько месяцев спустя они все еще лечатся.

Их истории свидетельствуют о неподготовленности правительства США к ситуации Афганистаном.

"Этот опыт сломил множество людей, в том числе и меня. Нас всех засыпали личными просьбами помочь конкретным людям от всех, кого мы когда-либо знали или с кем работали. И мы действительно были бессильны что-либо сделать. Это чрезвычайно деморализовало", - сказал второй сотрудник Госдепартамента.

Как выразился еще один государственный чиновник, это было "словно бросать песчинки в океан".

Чиновники признались, что после тех напряженных дней им стала необходима поддержка специалистов. Некоторые коллеги до сих пор встречаются за завтраками, "просто чтобы поплакать".

При этом опрошенные для статьи люди попросили сохранить анонимность, чтобы они могли говорить откровенно.

"Мы не привыкли к неудачам в государстве. Но не могли даже получить инструкции о том, что мы можем сделать, а что нет. У нас не было достаточно полномочий. Никто толком не понимал, в чем заключалась наша политика", - сказал сотрудник Госдепа.

В ответ на статью и вопросы об охране психического здоровья сотрудников Госдепартамент опубликовал длинное заявление, в котором говорится, что главным приоритетом госсекретаря Энтони Блинкена является здоровье, безопасность и благополучие сотрудников ведомства и их семей. Должностные лица министерства заявили, что они привлекли для помощи работникам специалистов по психическому здоровью и даже собак-терапевтов.

Всего, по данным издания, с сотрудниками было проведено более 600 консультаций психологов.

В первые дни после вторжения талибов в Кабул 15 августа США эвакуировали своих граждан и афганских союзников самолетами. По крайней мере 125 000 человек были вывезены из страны перед выводом войск США 31 августа. Однако тысячи людей, которые работали вместе с американцами, остались в Афганистане.