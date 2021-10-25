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События Сегодня, 09:5292
Украинские болельщики перед началом матча с Боснией перевернули флаг России и были атакованы местными фанами

Перед началом решающего матча сборных Боснии и Украины, который прошел во вторник на стадионе "Билино поле" в городе Зеница, местные болельщики попытались атаковать украинских фанатов.

Причиной инцидента стал российский флаг, вывешенный панами нашей сборной.

Украинские болельщики, чье число на стадионе ограничили двумя сотнями, принесли на трибуну флаг России и вывесили его вверх ногами, чтобы "оскорбить Владимира Путина", сообщает местный портал Klix.ba. 

Боснийские болельщики не разобрались в тонкостях украинской повестки и решили, что гости вывесили перед ними флаг Сербии с целью провокации (у этих двух бывших югославских республик очень напряженные отношения и УЕФА долго разводил эти сборные при жеребьевках).

Представитель боснийских болельщиков попросил убрать флаг, но его просьба была проигнорирована украинскими фанами.

После чего члены местной фанатской группировки BH Fanaticos ринулись в украинский сектор. 

Массовое побоище было предотвращено лишь благодаря быстрой реакции полиции.

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Теги: news, новости, Украина, Босния, футбол, драка, 7dniv, 7dnivinfo  
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