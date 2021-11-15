Умер экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ Анатолий Пушняков

На 68-м году жизни скончался генерал-лейтенант, бывший командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Анатолий Пушняков.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины на своей странице в Facebook.

"Сегодня (17 ноября - Ред.) не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватьевича, бывшего командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти Анатолия Пушнякова, не сообщается.

Справка. Анатолий Пушняков родился 3 марта 1954 года в Одесской области. Занимал командные должности - от командира танкового взвода до командующего Сухопутными войсками ВСУ. В 2005 году возглавлял украинский миротворческий контингент в Ираке.

С 6 мая 2014 по 13 января 2016 - Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.