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События Сегодня, 14:5679
Против Болдуина, убившего оператора-украинку на съемках, подали новый иск

Помощница режиссера вестерна "Ржавчина" Мэми Митчелл, во время съемок которого от рук актера Алека Болдуина погибла 42-летняя оператор-украинка Галина Хатчинс, подала иск против продюсера и артиста.

По ее словам, по сценарию фильма Болдуин или кто-либо другой не должны были стрелять из револьвера в той трагической сцене.

Об этом пишет BBC.

По данным издания, именно Митчелл вызвала полицию после выстрела.

В иске сказано, что, когда случилась трагедия, съемочная группа должна была снимать три крупных плана: глаза актера, пятно крови на его плече и "момент опускания руки к кобуре с вытаскиванием револьвера".

"В сценарии ничего не сказано о том, что ответчик либо кто-либо другой должен был стрелять из револьвера", - заявили юристы Митчелл.

В момент выстрела, по словам помощницы режиссера, она стояла на расстоянии менее одного метра 20 сантиметров от Болдуина.

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Теги: news, новости, Украина, Болдуин, 7dniv, 7dnivinfo  
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