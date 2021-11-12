 

В Кремле готовят контакт Байдена и Путина на высшем уровне

События Вчера, 22:4067
В Кремле готовят контакт Байдена и Путина на высшем уровне

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 18 ноября провели телефонный разговор.

Это произошло в рамках подготовки контакта на высшем уровне.

Как пишет РИА Новости, о звонке и его цели сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, все это было в рамках подготовки к ожидаемому контакту на высшем уровне. Пока конкретных прикидок, согласованных по точным данным, нет. Когда они появятся, мы будем вас вместе с американскими собеседниками информировать", - сказал Песков.

Патрушев и Салливан во время звонка кроме перегвооров Путина и Байдена обсудили стратегическую стабильность и кибербезопасность, также фигурировала тема Украины и миграционного кризиса на границах ЕС, добавил Песков.
"Действительно, Патрушев и Салливан говорили в продолжение тех пониманий, которые были достигнуты на женевском саммите. Произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идет. Это стратстабильность и кибербезопасность. Обменялись мнениями по актуальным вопросам. Там и Украина фигурировала, и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе", - сообщил Песков.

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Теги: news, Новости, Украина, Байден, 7dniv, 7dnivinfo, Путин, Кремль  
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