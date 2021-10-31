 

Браконьер в Черниговской области застрелил лося из Красной книги и умер во время бегства от егерей

События Сегодня, 09:1080
Браконьер в Черниговской области застрелил лося из Красной книги и умер во время бегства от егерей

В Черниговской области группа браконьеров застрелила краснокнижного лося. После приезда егерей из службы Госэкоинспекции, мужчины попытались скрыться.

Один из браконьеров умер во время бегства.

Об этом сообщает Госэкоинспекция.

В Государственной экологической инспекции в Черниговской области рассказали, что бригада охотников под сопровождением егеря охотничье-рыболовного предприятия во время лицензионной охоты на территории Нежинского района ранили молодого самца лося европейского, занесенного в Красную книгу.

Животное, убегая от преследования, перешло в охотничьи угодья Куликовского отделения, где умерло из-за нанесенных ранений.

Злоумышленники, следовавшие по следу раненого животного, очень быстро его нашли, и, несмотря на пребывание на территории охотничьих угодий другого района, начали свежевать тушу убитого животного. За этим делом их и застали работники егерской службы.

Егерям не удалось удержать на месте группу вооруженных нарушителей, которые просто скрылись с места происшествия, однако получилось зафиксировать всех фигурантов на видео.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции для проведения неотложных следственных действий. С помощью снятого егерской службой видео удалось идентифицировать причастных к происшествию лиц. Ущерб, причиненный за незаконное добывание краснокнижного животного, составил 130 000 гривен.

В ходе фиксации нарушения стало известно, что злоумышленник, якобы совершивший роковой выстрел по лосю, скончался при попытке скрыться.

"Как видим, последствия незаконной охоты могут быть трагическими не только для животных. Поэтому Государственная экологическая инспекция в Черниговской области призывает граждан в очередной раз быть сознательными и не нарушать требований природоохранного законодательства", - говорится в сообщении Госэкоинспекции.

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