В мусорном баке в Киеве нашли человеческие части тела. Полиция задержала подозреваемого

В Печерском районе Киева в мусорном контейнере были обнаружены человеческие части тела.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Киева в четверг, 18 ноября.

Правоохранители получили сообщение, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном баке были найдены части человеческого тела. По адресу сразу выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт.

"Полицейские проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия, устанавливают вероятных свидетелей, изучают видеозаписи с камер наблюдения, которые расположены рядом. Усилия правоохранителей направлены на установление личности погибшего и розыска лиц причастных к убийству", - сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители пытаются установить личность погибшего. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Как стало известно "Стране" эпопея с розыском молодого подозреваемого в жестоком убийстве жителя Печерска, конечности которого нашли бездомные в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов, завершилась очень быстро.

Оперативным путем было установлено, что к убийству может иметь отношение знакомый убитого по имени Владимир - 32-летний уроженец Горловки Донецкой области. Именно его, по данным наших источников в МВД, заприметили утром соседи, выходящего несмотря на низкую температуру на улице в комнатных тапочках и легкой одежде с большими мусорными пакетами. Позже в этих пакетах и обнаружили части тела убитого.

В квартире убитого было все тщательно убрано, видно что следы преступления тщательно скрывали. Всего несколько часов понадобилось сотрудникам полиции Печерского района столицы чтобы установить личность потенциального подозреваемого и задержать его.

Во время поисков были проверены квартиры, где он проживал. В одной из них обнаружили следы поспешного сбора вещей.

Позже в Дарницком районе столицы был задержан и сам горловчанин. Сейчас следователи устанавливают возможный мотив такого жестокого убийства в "тарантиновском жанре" и ищут другие останки жертвы.

От наших информированных собеседников в Нацполиции удалось узнать, что в квартире на Дружбы Народов, где произошло убийство, было что-то вроде притона, где собирались местные инъекционные наркоманы и ранее судимая публика.

Жертва убийства, части тела которого фрагментарно удалось обнаружить, по словам местных жителей также употреблял наркотики.

Не исключено что убийство произошло на бытовой почве какого-то конфликта с гостем из Горловки, а потом, чтобы скрыть следы преступления парень расчленил тело и вынес в мусорные контейнеры возле дома в надежде, что мусоровоз их вывезет.

По ч.1 ст.115 УК Украины теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Полиция сейчас устанавливает вероятных сообщников и пособников этого преступления. Есть версия что убийца действовал не один.