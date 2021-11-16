 

МОК изменил рекомендации о допуске к соревнованиям трансгендеров

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МОК изменил рекомендации о допуске к соревнованиям трансгендеров

На днях Международный олимпийский комитет обнародовал перечень рекомендаций для спортивных федераций, которыми они могут руководствоваться, принимая решение о допуске к соревнованиям трансгендеров и людей с расстройством полового развития. Рекомендации вступят в силу сразу после зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Пресс-релиз на эту тему появился на сайте МОК, а сам список занимает шесть страниц.

Всего в списке 10 пунктов:

  • инклюзивность;
  • предотвращение ущерба;
  • недискриминационность;
  • справедливость;
  • отсутствие презумпции преимущества;
  • доказательный подход;
  • примат здоровья и телесной автономии;
  • подход, ориентированный на заинтересованные стороны;
  • приватность;
  • приоритетность здоровья.

Во время презентации итогов работы, длившейся три года и включавшей консультации с представителями ЛГБТ-сообщества, атлетами с разной половой самоидентификацией, международными спортивными федерациями и Национальными олимпийскими комитетами, правозащитными структурами, а также юристами, МОК прокомментировал свое решение. Его представители заявили, что вопрос о трансгендерных спортсменах стал чрезмерно политизированным, но главное - что у ученых нет единого мнения о том, насколько уровень тестостерона в крови атлета влияет на результаты.

Из этого МОК сделал вывод, что международным спортивным федерациям следует отказаться от требования к трансженщинам искусственно снижать уровень мужского гормона (оно признано инвазивной и угрожающей здоровью процедурой), и вместо этого принимать решение в зависимости от ситуации, ориентируясь на то, дает ли тестостерон реальное преимущество в дисциплине.

"Ведь преимущество может быть очень разным в разных видах спорта", - пояснил директор МОК по коммуникациям Кристиан Клауэ.

Таким образом, МОК отказался от своих прежних рекомендаций, составленных в 2015 году. Они сводились к тому, что ключевым фактором для допуска трансженщин и персон с DSD к женским соревнованиям является как раз содержание тестостерона в крови.

К участию в Играх МОК допускал трансженщин при условии, что они принимают препараты, понижающие содержание тестостерона до отметки не выше 10 нмоль/л на протяжении 12 месяцев, предшествовавших началу соревнований. Похоже, теперь, это требование будет пересмотрено.

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Теги: news, новости, Украина, МОК, рекомендации, трансгендеры, 7dniv, 7dnivinfo  
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