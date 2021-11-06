На базе вооруженных сил в Канаде произошел взрыв

В канадском городе Комокс на военной базе произошел взрыв. В результате, по предварительным данным, ранения получили десять человек.

Об этом со ссылкой на представителя базы капитана Брэда Литтла сообщает CBC.

Взрыв случился в четверг, 18 ноября, около 09:00 по местному времени (19:00 по киевскому времени - Ред.) в здании казармы, где сейчас проходят ремонтные работы. Теперь оно сильно повреждено. Уточняется, что взрыв произошел "на некотором расстоянии" от места, где находятся самолеты базы, и не причинил никакого вреда ни самолетам, ни объектам аэродрома.

В результате взрыва десять человек получили ранения. Шесть из них прошли лечение в медсанчасти военной базы, трое были доставлены в больницу в стабильном состоянии. Еще одного раненного в тяжелом состоянии доставили по воздуху в больницу вместе с бригадой интенсивной терапии.

Военные пока не называют причину взрыва.