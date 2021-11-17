 

Суд в Одессе за кражу телефона и 50 гривен приговорил мужчину к чтению произведений Франко и Толстого

События Сегодня, 10:0679
Суд в Одессе за кражу телефона и 50 гривен приговорил мужчину к чтению произведений Франко и Толстого

В Одессе Малиновский райсуд приговорил 26-летнего мужчину к чтению произведений Ивана Франко и Льва Толстого за то, что тот украл мобильный телефон и 50 гривен.

Во время судебного заседания обвиняемый читал по слогам, поскольку из-за трудностей в семье почти не ходил школу.

Об этом сообщает пресс-служба на Малиновского районного суда.

"Так, было установлено, что 21 июля 2021 года, в период времени с 23:00, 26-летний мужчина через входную дверь проник в квартиру своего знакомого и похитил мобильный телефон и купюру номиналом 50 гривен, чем нанес ущерб потерпевшему на общую сумму 903,33 гривны", - говорится в сообщении.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Судья назначил ему испытательный срок на один год с обязательствами:

  • периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
  • сообщать об изменении места проживания, работы;
  • прочитать трилогию повестей Л.М. Толстого "Детство. Отрочество. Юность." (1852 — 1857 годы) и стихотворение Ивана Франко "Строфы".

"Судья в совещательной комнате заключил, что поскольку с детства обвиняемому не была привита склонность к познанию себя в окружающем мире на грани привычки, что по мнению суда позволит понять других людей, полезным для такого занятия будет трилогия Л. Толстого "Детство. Отрочество. Юность". Прочтение обвиняемым стихотворения Ивана Франко "Строфы", по мнению судьи, достаточно широко раскрывает содержание жизни каждого человека и показывает, как остаться высоконравственным человеком", - сообщает пресс-служба Малиновского райсуда.

Установлено, что у 26-летнего жителя села Новая Шибка в Одесской области есть собственная семья и два ребенка. Сам вор получил лишь среднее образование. В суде указывают, что ранее он не был осужденным.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Одесса, вор, Толстой, Франко, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

В Украине с пятницы вводят новые банкноты номиналом 20 и 200 гривен
В Украине с пятницы вводят новые банкноты номиналом 20 и 200 гривен
17-ноя-2021, 11:52
В Черновицкой области 17-летний парень изнасиловал мальчика, снял это на видео и отправил друзьям
В Черновицкой области 17-летний парень изнасиловал мальчика, снял это на видео и отправил друзьям
5-ноя-2021, 22:18
Пенсионера, который насиловал 7-летнюю девочку задержали на Волыни
Пенсионера, который насиловал 7-летнюю девочку задержали на Волыни
29-окт-2021, 14:05
Мужчине на Прикарпатье дали три года тюрьмы за подготовку
Мужчине на Прикарпатье дали три года тюрьмы за подготовку "покушения" на Зеленского
7-окт-2021, 17:00
Ночью в Киеве на Симиренко горел хостел есть жертвы
Ночью в Киеве на Симиренко горел хостел есть жертвы
26-сен-2021, 10:27

Последние новости

12:52
Политика
Назначенного год назад главу Закарпатской ОГА Полоскова уволил Зеленский
10:08
События
После потери сознания Саакашвили решили перевезти в военный госпиталь
10:06
События
Суд в Одессе за кражу телефона и 50 гривен приговорил мужчину к чтению произведений Франко и Толстого
10:04
События
На базе вооруженных сил в Канаде произошел взрыв
09:43
События
Две фуры под Киевом влетели в заправку
09:37
События
Не признавать Путина президентом РФ после завершения его текущего срока предложили конгрессмены в США
09:30
События
О постковидном синдроме рассказали украинцам в МОЗ
09:15
События
МОК изменил рекомендации о допуске к соревнованиям трансгендеров
09:11
События
В мусорном баке в Киеве нашли человеческие части тела. Полиция задержала подозреваемого
09:10
События
Браконьер в Черниговской области застрелил лося из Красной книги и умер во время бегства от егерей
09:06
События
Депутатскую неприкосновенность сняли с бывшего канцлера Курца
08:34
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 ноября 2021
Вчера, 2021-11-18
22:40
События
В Кремле готовят контакт Байдена и Путина на высшем уровне
21:39
Политика
Евросоюз пока не готов давать Украине перспективу вступления
19:33
Политика
60% украинцев не хотят, чтобы Зеленскй шел на второй срок
19:29
События
О попытке убийства украинского министра сообщили в МВД
19:25
События
Саакашвили упал в тюрьме и потерял сознание
17:59
События
В каком виде ушло в суд дело об убийствах на Майдане
15:04
События
Рассмотрение заявки на одобрение вакцины Novavax, которую собираются привезти в Украину начал регулятор ЕС
14:56
События
Против Болдуина, убившего оператора-украинку на съемках, подали новый иск

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 ноября 20211454
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 ноября 20211139
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 ноября 2021743
Как Зеленский дал добро на захват самолета с вагнеровцами и почему все сорвалось676
Как Россия сбила ракетой спутник и что происходит с гонкой вооружений в космосе611
Сколько человек в Украине умерли от СПИД и заразились ВИЧ в октябре сообщили в МОЗ357
В Армении заявили, что в результате боев с Азербайджаном погиб один военный, потеряна связь с 24 солдатами298

Досуг

Лазерна корекція зору
Лазерна корекція зору
азерна корекція зору Lasik є однією з найефективніших, найбезпечніших, а тому затребуваних методик відновлення зору. Високотехнологічна операція дозволяє лише за 10-15 хвилин виправити навіть найсерйозніші порушення рефракції: короткозорість (до – 12 D), далекозорість (до +6 D), астигматизм
Сегодня, 08:1162
Какая фурнитура необходима для монтажа натяжного потолка
Какая фурнитура необходима для монтажа натяжного потолка
Сегодня натяжные потолки устанавливаются повсеместно. Их монтажом занимаются как специализированные компании, так и частные лица, которые решили провести ремонт самостоятельно.
17-ноя-2021, 22:18157
Как выбрать тепличную пленку?
Как выбрать тепличную пленку?
Пластиковые пленки применяются в теплицах, чтобы обеспечить лучшие условия, как для выращивания овощей, так и для увеличения срока службы материала, используемого в конструкции.
17-ноя-2021, 13:43152
Как найти подходящий памятник
Как найти подходящий памятник
В Харькове много красивых и уникальных памятников. Они напоминают об уникальной истории, а также служат памятником тем, кто ушел из жизни.
17-ноя-2021, 13:40150
Виды чехлов для смартфона: какой надежнее?
Виды чехлов для смартфона: какой надежнее?
Покупка чехла для мобильного телефона обычно является одним из первых шагов, которым следует любой пользователь при покупке мобильного телефона.
16-ноя-2021, 20:08204
Автомобильный аккумулятор: параметры выбора
Автомобильный аккумулятор: параметры выбора
Для крупного транспорта – грузовиков, автобусов, тракторов – необходима повышенная электрическая мощность, которую может дать, например, аккумулятор 190 ампер.
16-ноя-2021, 12:38230

События

После потери сознания Саакашвили решили перевезти в военный госпиталь
После потери сознания Саакашвили решили перевезти в военный госпиталь
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезут в военный госпиталь после потери сознания на встрече со своими юристами.
Сегодня, 10:0868
Суд в Одессе за кражу телефона и 50 гривен приговорил мужчину к чтению произведений Франко и Толстого
Суд в Одессе за кражу телефона и 50 гривен приговорил мужчину к чтению произведений Франко и Толстого
В Одессе Малиновский райсуд приговорил 26-летнего мужчину к чтению произведений Ивана Франко и Льва Толстого за то, что тот украл мобильный телефон и 50 гривен.
Сегодня, 10:0680
На базе вооруженных сил в Канаде произошел взрыв
На базе вооруженных сил в Канаде произошел взрыв
В канадском городе Комокс на военной базе произошел взрыв.
Сегодня, 10:0467
Две фуры под Киевом влетели в заправку
Две фуры под Киевом влетели в заправку
В ночь с 18 на 19 ноября в Киевской области две фуры влетели в заправку.
Сегодня, 09:4387
Не признавать Путина президентом РФ после завершения его текущего срока предложили конгрессмены в США
Не признавать Путина президентом РФ после завершения его текущего срока предложили конгрессмены в США
В США двое конгрессменов внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию с предложением не признавать Владимира Путина президентом России в случае, если он победит на выборах в 2024 году. 
Сегодня, 09:3779
О постковидном синдроме рассказали украинцам в МОЗ
О постковидном синдроме рассказали украинцам в МОЗ
Многим людям вернуться в обычную жизнь после перенесенного COVID-19 довольно сложно.
Сегодня, 09:3093
7 Днів