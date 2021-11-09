После потери сознания Саакашвили решили перевезти в военный госпиталь

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезут в военный госпиталь после потери сознания на встрече со своими юристами.

Об этом сообщает "РЕН-ТВ" в четверг, 18 ноября.

По данным источников "РЕН-ТВ", экс-главу Грузии решили отправить в лечебное учреждение, находящееся в 80 километрах от Тбилиси.

Адвокат Саакашвили Беки Басилая рассказал, что упавшему в обморок после длительной голодовки Саакашвили руками открывали глаза. Затем его вынесли из комнаты свиданий и увезли в неизвестном направлении.