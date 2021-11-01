 

Военных, причастных к утечке информации о "вагнеровцах" ищет ГБР

События Сегодня, 17:2348
Военных, причастных к утечке информации о "вагнеровцах" ищет ГБР

Детективы Главного следственного управления Государственного бюро расследований проверяют источники утечки в СМИ данных расследования по "вагнеровцам".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве заявили, что 18 ноября в сети были опубликованы документы, содержащие сведения о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины мероприятий, связанных с организацией задержания на территории Украины членов ЧВК "Вагнер".

По факту публикации этих данных открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Подлинность опубликованных документов будет проверена в рамках открытого уголовного производства. Также правоохранители намерены установить личности военнослужащих, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке.

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