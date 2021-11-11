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События Сегодня, 20:0774
Почему в Украину начали поставлять российские овощи и переживут ли дорогой газ наши теплицы

На украинском плодоовощном рынке - сенсация. К нам начали завозить тепличные огурцы из России - впервые в истории независимой Украины.

"Россия традиционно является нетто-импортером плодоовощной продукции. В том числе, в прошлые годы туда активно поставляли тепличную продукцию наши производители. Некоторые теплицы вообще работали исключительно на российский рынок. После 2014 года много поменялось. Те, кто ориентировался на Россию или закрылись, или вынуждены были искать другие рынки сбыта. Не скажу, что российский рынок для наших тепличников полностью закрылся - все равно возили разными путями, в частности, через Беларусь. Очень много нашей тепличной продукции через оседает на неподконтрольном Донбассе, куда она попадает через российских посредников. То есть, политика не смогла перекрыть все каналы поставок. Но теперь, очевидно, это сделает дорогой газ", — говорит руководитель проекта "АПК:овощи и фрукты" Александр Хорев.

Российские огурцы оказались дешевле не только украинских, но и турецких, которыми традиционно заваливают нашу розницу.

Украинские же тепличники сетуют, что из-за дорогого газа вообще могут прогореть.

Дата "Ч" наступит для них в феврале. Дело в том, что сейчас сезон по украинскому огурцу практически закончен. Сеяться под следующий, весенний сезон, тепличники планировали в конце зимы. Но теперь многие не знают, стоит ли вообще тратиться на семена. Ведь с учетом дорогого газа огурцы получатся "золотыми".Тем более, что активно наступает импорт, уже не только турецкий, но и российский. Отметим, что огурцы - это только начало. К нам могут пойти также российские тепличные томаты, зелень и другая продукция.

Разбирались, в феномене российских огурцов - почему даже с учетом доставки и ввозной пошлины в 10% они оказались дешевле наших и турецких.

Вкусные цены

По информации East Fruit, первые партии российских огурцов засветились на нашем рынке на этой неделе. Ссылаясь на поставщиков, аналитики специализированной площадки отметили, что российская продукция оказалась весьма конкурентной по цене - поэтому ее и начали возить.

Так, цена на огурцы украинского производства (сезон по ним практически закончен) составляет 38-45 гривен за килограмм (1,44-1,7 долларов). Турецкие дешевле на 5-10 гривен (то есть, до 40 гривен за килограмм)

Российские же тепличные огурцы продаются по 60-80 рублей за килограмм (0,82-1,09 долларов), а более дорогой короткий бугорчатые огурец стоит 90-120 рублей за килограмм (1,23-1,64 долларов)

"Поэтому импорт огурца из России на данный момент экономически выгоден плодоовощной торговле", - говорит руководитель международных проектов East Fruit Игорь Кузин.

По словам Александра Хорева, пока речь идет не о массовых поставках российских огурцов. Как говорится, завезли на пробу. Сыграло свою роль ситуативное снижение цены. К примеру, в октябре российские огурцы были дорогими и их поставки приостановили многие импортеры. Но с ноябре цены упали на 33%, за счет массового поступления продукции на рынок.

"Непонятно, как будет дальше. Турция все же имеет несомненное преимущество перед Россией - климат. Не исключено, что зимой турецкий огурец будет дешевле российского", - говорит Хорев. 

Но полностью импорт из России вряд ли свернут. Более того, эксперты говорят, что могут подтянуться и другие тепличные овощи, а также зелень.

В East Fruit также отмечают, что импортирует российские огурцы также Польша, хотя местные тепличники сами являются крупными поставщиками овощей на всю Европу и в Украину.

За 8 месяцев этого года в Польшу отгрузили порядка 580 тонн российских огурцов (за весь прошлый год - 224 тонн).

Почему в России - тепличный бум?

Отметим, что Россия в этом году активно наращивает импорт тепличное продукции, в первую очередь, тех же огурцов. Поставки на внешние рынки выросли почти на 30%, в некоторые страны, вообще в в разы (к примеру, в Молдову - в 2,6 раз).

В чем секрет?

В первую очередь, в щедрой господдержке. В последние несколько лет местные тепличники в буквальном смысле слова жили в тепличных условиях. 

К примеру, до 2019 года работала программа возмещения инвестиций на строительство, реконструкцию иди оборудование теплиц, благодаря которой в тепличный бизнес за пять лет зашло более 200 млрд рублей инвестиций, а производство овощей выросло более чем в два раза - до 1,3 млн тонн.

С 2019 года программу не свернули, но сделали более выборочной, акцент идет на регионы, где теплиц пока мало, к примеру, Сибирь, Дальний Восток и другие.

Государство возвращает 20% вложенных средств.

Есть еще программа льготного кредитования (под 5% годовых), она работает на федеральном уровне.

За счет этого российский тепличный бизнес заметно поднялся. В России больше сотни гектар самых современных теплиц пятого поколения. В итоге урожайность овощей выросла с 2012 года более чем на 40%.

Всего же под теплицами в РФ будет занято до конца этого года больше 3 тысяч гектар, и на данный момент идет их активное обновление.

Тепличный бум позволил России сократить импорт овощей. С 2015 до 2019 года по огурцам он уменьшился почти на 5,5%, а экспорт, наоборот, растет. По уровню самообеспечения тепличными огурцами Россия вышла на 90%.

По томатам этот показатель пока ниже - 50%. Но, по сравнению с 2015 годом, он вырос вдвое.

Хотя местные тепличники тоже жалуются. В последние годы рентабельность их бизнеса сократилась за счет удорожания энергоносителей, а также подорожания импортных составляющих (семена, оборудование и др.).

Но в любом случае, они жалуются на растущем рынке, строя новые теплицы. И главное - там относительно дешевый (относительно стран-соседей) газ, который занимает очень большую долю в себестоимости товара.

Наши же тепличники из-за дорого газа прочат едва ли не коллапс отрасли и массовое закрытие теплиц.

"При таких ценах на газ томаты будут по 5 долларов"

Мы уже писали, как украинские тепличники отреагировали на резкое повышение стоимости газа. В компаниях заявили, что максимум, что они готовы платить - до 25-30 гривен за куб. Если больше - овощи получатся золотыми.

Но таких цен на газ на рынке сейчас нет.

"Хозяйствам предлагают купить газ по 37-40 гривен. Это нереальная цена. В тепличном производстве на энергоносители приходится 60% себестоимости. Вы представляете, почем будут томаты, если отапливать теплицы газом по 40 гривен за куб - по 5 долларов за килограмм. Кто их купит? В последние 1,5 месяца мы на комбинате "Тепличный" (Калиновка) в нарушение технологического процесса сократили потребление газа. И многие так сделали. А что будет с новым сезоном, и стоит ли вообще закладывать урожай - большой вопрос. Сейчас все тепличники им задаются. Мы писали письма и на Кабмин, и на президента с просьбой поддержать отрасль. Но ответов пока нет. Боюсь, поставим крест на наших тепличных хозяйствах, будем есть импорт", - говорит нам глава Ассоциации "Теплицы Украины" Алексей Чайка.

Хорев считает, что тепличники сгущают краски - все, понятно, не закроются. "Но в любом случае, ситуация сложная. Будут сдвигать рамки сезона. К примеру, если февраль окажется морозным, отсеются в марте. Следовательно, и продукция поступит на рынок позже. Также возможно сокращение производства, чем воспользуются импортеры - и турецкие, и российские, и европейские", - подытожил Хорев.

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Теги: news, новости, Украина, Огурцы, 7dniv, 7dnivinfo, Россия  
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