 

Байден вышел из наркоза и вернулся к исполнению своих обязанностей

События Сегодня, 20:1467
Байден вышел из наркоза и вернулся к исполнению своих обязанностей

В пятницу, 19 ноября, президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей, после того как временно передал полномочия Камале Харрис, - на время, пока ему проводили колоноскопию под наркозом.

Об этом сообщает Usa Тoday.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президент Джо Байден был в "хорошем настроении" и возобновил свои обязанности в пятницу после временной передачи власти вице-президенту Камале Харрис во время колоноскопии.

Байден прошел процедуру во время обычного медицинского осмотра в Медицинском центре Уолтера Рида, где он завершит оставшуюся часть своего медицинского осмотра, прежде чем вернуться в Белый дом.

В соответствии с требованиями 25-й поправки к Конституции, Байден направил письмо сенатору Патрику Лихи, вице-президенту, временному президенту Сената, и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, штат Калифорния, о том, что он не может выполнять свои обязанности под наркозом и временно передает власть Харрис.

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