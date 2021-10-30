Прокуроры США расследуют привлечение компанией Meta детей в Instagram

Генпрокуроры нескольких американских штатов расследуют, как компания Meta (новое название Facebook) привлекала детей и подростков в социальную сеть Instagram.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции (Тиш) Джеймс.

Джеймс объявила 18 ноября, что она совместно с группой генеральных прокуроров страны расследует действия Meta Platforms в рамках продвижения Instagram среди детей и молодежи, несмотря на то, что в компании известно о вреде соцсетей для физического и психического здоровья.

Группа прокуроров изучает возможное нарушение со стороны Meta законов штата о защите прав потребителей, а также пытается выяснить, подвергла ли компания общество риску. Это разбирательство нацелено на проверку методов, которые компания использует для увеличения частоты и продолжительности взаимодействия молодых пользователей с Instagram.

"Неважно, называть ли компанию Facebook или Meta, факт остается фактом: эти соцсети крайне опасны. Доказано, что они наносят как физический, так и психический вред молодежи. Снова и снова Марк Цукерберг и компании, которыми он управляет, ставят прибыль превыше безопасности. Наше расследование направлено на то, чтобы положить конец подобному поведению", - заявила Джеймс.

Между тем в сентябре тогда еще не переименованная Facebook сообщила о приостановке работы над приложением Instagram Kids - версией одноименной соцсети для детей младше 13 лет.