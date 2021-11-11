Об эффективности вакцины Moderna против штамма "Дельта" рассказали в МОЗ Украины

Одна из вакцин против COVID-19, используемых Украиной, – Moderna (mRNA-1273, Spikevax). Это мРНК-вакцина, разработанная фармацевтической компанией Moderna совместно с Центром исследований вакцин при Национальном институте аллергии и инфекционных болезней в США.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в пятницу, 19 ноября.

По словам МОЗ, вакцина Moderna дает хорошую защиту от всех штаммов коронавируса.

По данным исследования, проведенного в Катаре с 23 марта по 7 сентября 2021 года и опубликованного в авторитетном научном журнале "Nature", Moderna предотвращает заражение штаммом Дельта на 73,1%, препятствует тяжелому течению и смерти от штамма Дельта на 96,1%.

В МОЗ сообщили, что уже более 1,15 млн украинцев привились вакциной Moderna.

7 ноября Украина получила новую партию с 2 930 000 доз этой вакцины в рамках COVAX – международной инициативы по доступу к вакцинам от COVID-19 для всех стран мира.

Вакциной Moderna можно прививаться по всем регионам страны.