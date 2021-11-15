Хозяина киевской квартиры убил и расчленил его квартирант. Резня на Печерске

"Страна" выяснила подробности жуткого случая на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе столицы, где днем 18 ноября обнаружили в мусорном баке человеческие нижние конечности.

Предполагаемого расчленителя полиция задержала вечером в одном из парадных Дарницкого района, где он намеревался переночевать.

Из собственных источников в МВД мы выяснили, что 32-летний задержанный уроженец Горловки недавно освободился из колонии, где отбывал почти восьмилетний тюремный срок за квартирную кражу и разбойное нападение.

В Киеве через общих друзей - таких же, как и он, ранее осужденных - он познакомился с 42-летним Романом, жившим в доме старой застройки, и напросился к нему квартирантом.

О квартире в доме на бульваре Дружбы Народов, где произошло убийство, соседи отзываются не лестно: туда постоянно приезжала полиция из-за пьяных дебошей, на которые собиралась разношерстная публика вроде наркоманов и бывших сидельцев. Несколько дней назад новый квартирант поссорился с хозяином и избил его до смерти. Поняв, что натворил, убийца решил избавиться от тела, для чего закупил строительный инструмент, самостоятельно расчленил и вынес по частям тело хозяина в мусорные баки. Он рассчитывал, что мусоровозы заберут мусор и останки никто не найдет.

Так бы и вышло, если бы в контейнерах не порылись местные бездомные и не наткнулись на жуткую находку.

Как ни странно, после расправы, учитывая отсутствие родственников у убитого, душегуб собирался и дальше жить в его квартире. Но его спугнула нагрянувшая полиция. По части 1 статьи 115 УК Украины ему грозит до 15 лет тюрьмы.