О новых правилах вызова "скорой помощи" и сроках ее приезда рассказали украинцам в МОЗ

В Украине среднее время приезда бригады "скорой помощи" в населенном пункте – 11-15 минут, за городом и во время пробок в городах – 20 минут и более.

Человек, у которого критическое кровотечение, может умереть в течение 7-10 минут, а с внезапной остановкой сердца еще быстрее. Поэтому предоставление первой помощи на месте происшествия до прибытия бригады экстренной медицинской помощи имеет ключевое значение для спасения жизни пациента.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в пятницу, 19 ноября.

В МОЗ рассказали, что для понимания того, как действовать в экстренных ситуациях, необходимо пройти курсы первой помощи, чтобы в критический момент чувствовать себя увереннее и знать, как сохранить свою жизнь и жизнь окружающих.

В Минздраве напомнили, что с 1 января 2021 года начали действовать новые правила вызова бригады скорой. Теперь все обращения распределяются на четыре категории, в зависимости от состояния пациента: