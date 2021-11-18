Первые таблетки для лечения коронавируса одобрили в Евросоюзе

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение лекарства от коронавирусной инфекции в виде таблеток Lagevrio (Molnupiravir) производства фармацевтических компаний MSD и Ridgeback Biotherapeutics.

Об этом сообщает сайт агентства EMA в пятницу, 19 ноября.

Таблетки могут использоваться для лечения взрослых с подтвержденным коронавирусом, которым не нужна кислородная поддержка, но есть риск развития тяжелой формы болезни.

EMA разрешила применять таблетки до выдачи разрешения на продажу.

"Lagevrio - это пероральное противовирусное лекарство, которое снижает способность SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19) размножаться в организме. Это достигается за счет увеличения количества изменений (мутаций) в генетическом материале вируса (известного как РНК), что снижает способность SARS-CoV-2 к размножению", - говорится в сообщении агентства.

Таблетки от коронавируса рекомендуют назначать пациентам как можно раньше после постановки диагноза COVID-19 и в течение 5 дней после появления симптомов. Капсулы следует принимать два раза в день в течение 5 дней.