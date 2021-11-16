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События Сегодня, 10:3188
Возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Китае подтвердил Джо Байден

Президент США Джо Байден подтвердил, что американское правительство рассматривает возможность дипломатического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине, в результате чего правительственным чиновникам могут запретить посещать соревнования.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Мы рассматриваем такой вопрос", – сказал президент журналистам в Белом доме в четверг, 18 ноября.

Изучать вопрос бойкота американские дипломаты начали спустя две недели после инаугурации Байдена из-за "более миллиона уйгуров в лагерях на северо-западе страны".

Добавило сомнений исчезновение китайской теннисистки Пэн Шуай после ее обвинений в сексуальном насилии в адрес политика из КНР.

Бойкот не коснется американских спортсменов, они смогут представить США на Играх.

Когда представителя МИД КНР спросили о возможном дипломатическом бойкоте Игр со стороны США, он уклонился от прямого ответа, заявив, что Олимпиада "является ареной для спортсменов зимних видов спорта со всего мира".

"Именно они должны быть в центре внимания", – добавил китайский дипломат.

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Теги: news, новости, Украина, США, Китай, Байден, Олимпиада, 7dniv, 7dnivinfo  
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