Оправданием 18-летнего стрелка, убившего участников движения BLM разгневан Байден

Президент США Джо Байден прокомментировал оправдательный вердикт в отношении 18-летнего Кайла Риттенхауса, который в 2020 году застрелил двух человек и ранил в руку одного во время антирасистских протестов в городе Кеноша.

Президент признался, что разгневан таким решением.

Заявление Байдена опубликовал Белый дом.

"Хотя вердикт по делу Кеноша многих американцев разгневал и обеспокоил, как и меня, мы должны признать, что присяжные сказали свое слово. Я дал обещание объединить американцев, потому что считаю: того, что нас объединяет, намного больше, чем того, что нас разделяет. Я знаю, что мы не собираемся залечивать раны нашей страны в одночасье, но я остаюсь непоколебимым в своем обязательстве сделать все, что в моих силах, чтобы обеспечить равное, справедливое и достойное обращение с каждым американцем в соответствии с законом", - отметил Байден.

Также он призвал всех мирно выражать свои взгляды в соответствии с принципами верховенства закона.

"Я призываю всех мирно выражать свои взгляды в соответствии с принципами верховенства закона. Насилию и уничтожению собственности нет места в нашей демократии. Белый дом и федеральные власти связывались с офисом губернатора Эверса, чтобы подготовиться к любому исходу этого дела, и сегодня днем ​​я разговаривал с губернатором и предложил поддержку и любую помощь, необходимую для обеспечения общественной безопасности", сообщил Байден.

К слову, Кайл в прошлом году приехал в Кеношу из Антиоха (штат Иллинойс) как раз для защиты горожан от вандализма агрессивных участников движения "Black lives matter".

Во время президентской кампании избирательный штаб Байдена выпустил видео, в котором осуждение расизма сопровождалось как раз изображением Риттенхауса с винтовкой в руках.