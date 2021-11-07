Что делать, если внезапно лишились семейного врача объяснили Украинцам

Медицинский онлайн-сервис Helsi рассказал, что делать пациентам, чей семейный врач уволился без предупреждения.

Рекомендации на этот счет опубликованы в Телеграм-канале сервиса "HELSI.ME".

Как отметили, в Helsi, обычно врачи предупреждают своих пациентов об изменении места работы. В этом случае можно перезаключить с ними декларацию в новом медучреждении. Поликлиника или амбулатория также могут предложить врача на замену. Однако если ни один из вариантов не подходит, существуют другие варианты: