Кулеба отреагировал на заявление Румена Радева о "российском" Крыме

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления президента Болгарии Румена Радева о том, что Крым якобы является российским, ударом по двусторонним отношениям.

Более того, глава украинского МИД объяснил болгарскому лидеру, что такое "настоящая драма", экстраполировав официальную версию украинских событий последних лет на Болгарию.

Об этом Кулеба написал 20 ноября в своем Твиттере.

"Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", - написал министр.

Что касается "настоящей драмы", то Дмитрий Кулеба описал для Румена Радева сценарий, при котором Россия нападает на Болгарию, отхватывает кусок территории и убивает тысячи людей.