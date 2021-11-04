 

Уход военных сил США из Ирака до конца года подтвердил глава Пентагона

События Вчера, 22:2160
Уход военных сил США из Ирака до конца года подтвердил глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил более раннее заявление Джо Байдена о том, что американская боевая миссия в арабской стране завершится до конца текущего года.

Об этом сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи", - говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона.

В заявлении также упоминается, что Вашингтон и Багдад обсудили дальнейший этап военной миссии США в Ираке, который будет сосредоточен на "консультировании, помощи и обмене разведданными" с иракскими военными в рамках кампании по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

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Теги: news, новости, Украина, Пентагон, Глава, 7dniv, 7dnivinfo, Ирак  
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