Как бунт в Закарпатье привел к отставке губернатора

На пике бунта против Зе-команды на Закарпатье поменяли губернатора.

Владимир Зеленский уволил с поста губернатора Анатолия Полоскова, который не пробыл на своей должности и года (как и его предшественник Алексей Петров), и назначил временно исполняющим обязанности главы Закарпатской ОГА Петра Добромильского, который до этого был замом Полоскова.

Ранее Добромильский возглавлял местную ячейку партии Балоги "Единый центр" и был депутатом от этой фракции в Закарпатском областном совете. Затем стал депутатом от "Слуги народа". Кстати, два года назад Добромильский фигурировал по делу о подкупе избирателей, из-за чего у него проводились обыски.

Но это временная фигура.

В ближайшее время будет назначен новый губернатор, которого определят на Банковой.

Отставку нужно анализировать в контексте недавних перемен в Закарпатском облсовете. 15 ноября Закарпатский облсовет повторно отправил в отставку главу облсовета Петрова, который после первого голосования в начале ноября не признавал своего увольнения, а теперь вынужден был написать заявление.

"Написал заявление о досрочном сложении полномочий председателя облсовета из-за того, что Закарпатский областной совет зашел в глубокий политический кризис из-за деструктивной, считаю, позиции части фракций", - заявил Петров.

Нового главу облсовета (на пост претендует Владимир Чубирко из "Родного Закарпаття") назначить не успели из-за ложных звонков о заминировании.

Вопрос рассмотрят на сессии 25 ноября.

Сама по себе конфликтная ситуация возникла из-за бунта местных элит против куратора Закарпатья от Банковой Николая Тищенко. Тот попытался подмять под людей Зеленского основные денежные направления - начиная от контрабанды и заканчивая вырубкой лесов - и натолкнулся на эшелонированное сопротивление, итогом которого и стала отставка Петрова (ставленника Киева).

Теперь, как рассказывает источник в облсовете, на Банковой предупредили, что в отместку за бунт они вместо нынешнего губернатора Полоскова (близок к местным влиятельным людям Петевке и Горвату, которые имеют влияние и на депутатскую группу "Довира" в Верховной Раде) поставят своего человека. Что будет означать продолжение конфликта.

"Это беспрецедентная ситуация, когда область, впервые со времен Второй мировой войны, фактически обезглавлена (губернатор - и.о., новый глава облсовета не выбран). Люди Зе сейчас - в доле каждого срубленного лесной мафией кубометра леса и контрабандных потоков. Коля Тищенко продолжает пытаться рулить Закарпатьем, поэтому война за ресурсы и контроль за границами только усилится, а на постоянного губернатора претендует человек Тищенко. Что только ужесточит бунт против Зеленского", - сказал нам источник в политических кругах Закарпатья.

Ранее, по словам источника, Банковая уже посылала сигналы, что могут согласиться с отставкой Петрова, но только если новым главой облсовета будет депутат от "слуг народа", которого утвердят в Киеве. Но большинство депутатов облсовета этого не хочет. В том числе и многие "слуги".

"В ответ на сопротивление из Офиса президента шли угрозы. Но в реальности контроль над ситуацией в регионе они могут так вообще потерять - большинство облсовета и местные власти против Тищенко и проводимой Киевом политики", - добавил источник.