Посылку со взрывчаткой получил спикер польского Сената

Спикер верхней палаты польского парламента - Сената - Томаш Гродзкий заявил, что неизвестные прислали ему посылку с угрозами и взрывчаткой.

Опасное отправление передали Государственной службе охраны.

Об сам Гродзкий написал днем 20 ноября в своем Твиттере.

По его словам, посылка пришла прямо в Сенат.

"На мое имя в Сенат пришла посылка - письмо с угрозами расправы и взрывчаткой", - сообщил Гродзский.

Он добавил, что посылку приняли компетентные службы парламента, и выразил надежду, что правоохранители быстро найдут преступника.

Как передают СМИ, после проверки посылки Государственной службой парламента выяснилось, что в ней находится неизвестное вещество, которое потом идентифицировали как взрывчатку.