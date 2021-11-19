В Киеве под колесами погиб молодой парень, убегавший от нападавших малолеток

В Киеве на бульваре Перова автомобиль сбил молодого мужчину из-за рокового стечения обстоятельств.

Подробности происшествия сообщаются в Фейсбук-группе "Киев оперативный".

Как пишет паблик, поздно вечером 20 ноября на бульваре Перова группа молодых людей устроила драку на тротуаре. Один из них начал убегать от оппонентов и попал под колеса проезжающего автомобиля марки Lexus.

При этом сама машина после удара перевернулась на крышу.

Сбитый ею парень скончался еще до приезда скорой помощи с бригадой медиков. В каком состоянии ехавшие в иномарке, не уточняется.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют детали случившегося.

В комментариях к посту пишут, что парня избивали малолетние подростки, и он пытался скрыться от них. Одного из нападавших уже якобы задержала полиция.