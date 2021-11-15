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События Сегодня, 11:05106
Кандидатку на пост в Минфин в США попросили подтвердить, что она вышла из комсомола

Сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди попросил кандидата на пост в Министерство финансов Саулу Омарову, уроженку СССР, подтвердить выход из "организации молодых коммунистов".

Об этом сообщает C-Span.

Так, в ответ на претензию женщина парировала, что Кеннеди мог иметь в виду Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи — комсомол.

"Сенатор, я не коммунистка, я не подписываюсь под этой идеологией", - сказала Омарова.

При этом женщина рассказала, что, являясь уроженкой СССР, являлась комсомолкой, как и многие другие жители страны. Однако членство в организации прекращалось с наступлением определенного возраста.

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Теги: news, новости, Украина, США, Минфин, 7dniv, 7dnivinfo  
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