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События Сегодня, 19:2996
Как судебной властью в Украине начали управлять американец, англичанин и эстонка

В Украине продолжается судебная реформа. Начал действовать Этический совет при Высшем совете правосудия (ВСП), который может "казнить или миловать" членов ВСП и проведет "чистку" этого органа. А он затем (вместе с Высшей квалификационной комиссией судей) будет проводить кадровые чистки среди украинских судей, вплоть до судей Верховного суда.

Решения Этического совета будут полностью контролировать присланные западными посольствами "международные эксперты". Так предусмотрено в новом законе, который подписал президент Зеленский.

В итоге в судебной системе появилась подконтрольная западным посольствам надстройка, которая сформирует состав ВСП. 

Кто попал в Этический совет, и что это значит судебной системы, разбиралась "Страна".

Что такое ВСП и его Этический совет

Подконтрольный Западу Этический совет, по задумке инициаторов, должен "очистить" Высший совет правосудия от старых кадров. Сначала он должен оценить "добродетель" всех действующих членов ВСП, и по результатам оценки может инициировать их увольнение.

Затем Этический совет возьмется за новых кандидатов в ВСП, которых должны предложить органы самоуправления судей, прокуроров и адвокатов.

Сам ВСП, состав которого должен "перетряхивать" Этический совет, имеет право применять дисциплинарные взыскания к действующим судьям, вплоть до увольнения.

То есть, Этический совет должен выбрать "судей над судьями" – состав государственного органа (ВСП), который может наказать или уволить любого украинского судью.

"Судей над судьями" назначило посольство США

Согласно принятому в июле этого года закону, половину первого состава Этического совета должны назначить некие "международные и иностранные" организации", которые последние пять лет оказывают Украине помощь в сфере судебной реформы и борьбы с коррупцией:

Как судебной властью в Украине начали управлять американец, англичанин и эстонка

В распоряжение "Страны" попал список таких "международных и иностранных организаций", который утвердил украинский МИД. В него вошли не только организации, но и целые государства. Причем США оказались включены в этот список дважды – как "США" и как "Соединенные Штаты Америки":

Как судебной властью в Украине начали управлять американец, англичанин и эстонка

Очевидно, что попавшие в "мидовский" перечень США (два раза), Германия, Канада и Великобритания не являются международными или иностранными организациями, поскольку это суверенные государства. А Европейская комиссия и Европейская служба внешней деятельности являются органами Европейского Союза.

Тем не менее, в основном именно западные государства в лице своих послов дали список кандидатов в Этический совет, которые затем автоматически стали его членами.

"Страна" публикует письмо западных посольств, где они предложили шестерых кандидатов в Этический совет. В итоге первая тройка этих кандидатов автоматически вошла в состав Этического совета, и именно они будут иметь решающий голос в его работе:

Как судебной властью в Украине начали управлять американец, англичанин и эстонка

Как видим, первыми письмо подписали послы ЕС, США, Канады, Германии и Британии. И только после них письмо подписали представители международных организаций – Фонда предотвращения конфликтов, Совета Европы, ЕБРР и ПроООН.

Остается открытым вопрос, насколько вправе ли дипломаты вмешиваться в работу государственных органов чужого государства. Недавно ответ на этот вопрос давал президент Турции Реджеп Эрдоган: он пригрозил выслать в 72 часа послов 10 западных стран после того, как они пытались указать национальному турецкому суду, как действовать по делу о попытке государственного переворота. Только после официальных извиненийот западных посольств турецкий президент изменил свое решение.

Как видим, в Украине, в отличие от Турции, иностранные послы не только дают указания украинским судам, но и формируют органы судебной власти. Причем такой порядок Украина сама предусмотрела своими законами.

Почему иностранцы главнее украинцев

Согласно новой редакции закона о ВСП, его председатель должен был до 8 ноября сформировать состав Этического совета, однако пропустил дедлайн. Для такого случая законом предусмотрен автоматический запускЭтического совета. При автоматическом запуске в состав ВСП оказались включены 6 человек – по трое из поданных ранее списков кандидатов от Совета судей и от "международных организаций".

Однако равное представительство – по трое украинцев и иностранцев – не значит равных полномочий. Согласно подписанному Зеленским закону, ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали хотя бы два "международных эксперта". А в ситуации равного распределения голосов решающим будут голоса именно двух "международных экспертов":

Как судебной властью в Украине начали управлять американец, англичанин и эстонка

То есть, иностранцы получили право решающего голоса для принятия решений Этического совета. Это значит, что им будет подконтрольна работа данного органа.

А судьи судей кто?

В состав Этического совета автоматически вошли 3 украинских судей и 3 иностранцев:

от Украины:

  1. Лев Кишакевич, судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда;
  2. Юрий Трясун, судья Киевского апелляционного суда;
  3. Владимир Северин, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке;

от международных организаций:

  1. Роберт Корди, судья в отставке Верховного суда штата Массачусетс (США);
  2. Энтони Гупер, судья в отставке апелляционного судаВеликобритании, участвовавший ранее формировании Высшего антикоррупционного суда Украины;
  3. Лавли Перлинг, бывший генеральный прокурор Эстонии.

Рассказываем, что известно об этих "судьях над судьями".

Судья Роберт Дж. Корди с 1993 года являлся партнером юридической фирмы McDermott, Will&Emery (Бостон). В 2001 году был избран судьей Верховного суда Массачусетса. В 2016 году после отставки вернулся к юридической практике в статусе советника. Родился в 1949 году, то есть сейчас ему 72 года.

Энтони Гупер – британский судья в отставке, профессор права, член адвокатской коллегии MatrixChambers. Является экспертом-консультантом ряда международных и иностранных организаций, включая USAID. Родился в 1937 году, сейчас ему 84 года. В Украине он уже участвовал в отборе судей в Высший антикоррупционный суд.

Лавли Перлинг — бывший генпрокурор Эстонии, с 2020 года — эксперт Эстонского центра восточного партнерства, который в последние годы помогает внедрять реформы в правоохранительных органах. Родилась в 1975 году (46 лет).

Все три украинских члена Этического совета с украинской стороны являются судьями – два действующих и один в отставке.

Судья Кассационного уголовного суда Лев Кишакевич поначалу в 1995 году закончил мехмат Львовского университета по специальности прикладная математика. После вуза стал работать помощником прокурора Львовской области по вопросам информатизации и компьютеризации. С 1996 по 2004 годы работал помощником прокурора Ивано-Франковска. Параллельно в 1999 году закончил юрфак Львовского университета. Судьей стал в 2004 году в Ивано-Франковском городском суде, со временем его возглавил. В 2017 году был назначен судьей Верховного суда.

Второй член Этического совета от Совета судей – Юрий Трясун. Начинал он карьеру столяром на своей родине в городе Полонном Хмельницкой области. Потом поступил на юрфак Киевского университета, который окончил в 1990 году. Затем работал в Красноперекопском райсуде Крыма, где прошел путь от стажера до председателя суда. В 1999 году перешел на работу в Верховный (затем апелляционный) суд Крыма. С 2015 года работает судьей в апелляционном суде Киева.

Третий украинский член Этического совета Владимир Северин – самый опытный, со стажем работы судьей 37 лет. В 1982 году он окончил Харьковский юридический институт. С 1983 года работал судьей Фрунзенского райсуда Харькова, с 2003 – Харьковского (затем Восточного) апелляционного хозяйственного суда. В отставку ушел в мае 2021 года.

Будут работать "за спасибо"

Еще одна проблема с "международными экспертами" в том, что двое из них всю жизнь практиковали в США и Великобритании, где работает англо-саксонская система права. Для нее характерно частое отсутствие презумпции невиновности, когда лицо не должно доказывать правомерность своего поведения.

Кроме того, законом не определены конкретные критерии "добродетели", которую должен оценивать Этический совет. Но предусмотрено, что оценка соответствия опирается на информацию из открытых источников. А для решения о несоответствии члена ВСП упомянутым критериям достаточно обоснованного сомнения и двух голосов "международных экспертов".

В итоге оценка "добродетели" с большой вероятностью может стать объектом шантажа и манипуляций, инструментом для отсева кандидатов, неугодных "международным экспертам" и стоящим за ними западным посольствам.

В Украине сложилась практика, что определенные поступки не свидетельствуют о добродетели или недобросовестности личности. К примеру, дорогостоящие покупки за наличку не обязательно свидетельствуют о наличии преступных доходов. Ведь еще с 90-х годов прошлого века у нас стало распространено наличие сбережений в наличных долларах.

Но в глазах "международных экспертов" такие ситуации могут быть "красным флагом", который станет причиной для отсеивания кандидатов на посты в органах судейской власти.

Также проблемой может стать то, что по украинскому закону члены Этического совета должны работать на общественных началах и не получать вознаграждения за свою работу. На сегодня все они имеют вполне конкретные должности — адвокатов, судей, преподавателей. Более того, на время деятельности в Этическом совете они должныоставить другую деятельность, а работодатель на шесть лет полномочий должен сохранить им среднюю зарплату. Нарушение этих требований закона будет автоматически означать недобросовестность самого члена Этического совета.

Будут ли соблюдать эти требования украинского закона "международные эксперты", и на какие средства они будут жить – остается только догадываться.

Что будет дальше

В судебной системе Украины сейчас острый кризис: уже больше двух лет заблокировано назначение новых судей, а старые массово уходят в отставку. Новые назначения блокируются тоже с подачи коллективного Запада. По схеме, аналогичной с Этическим советом ВСП, западные посольства прислали своих "международных экспертов" для отбора членов ВККС, однако эксперты, под различными предлогами, так и не приступили к работе.

В итоге реально работать над поиском более 2000 новых судей для Украины в конкурсной комиссии "международные эксперты" оказались не готовы. По факту оказалось, что приоритетами их работы не являются кадровое наполнение судов Украины, решение проблем с их чрезвычайной нагрузкой и продолжительностью судебных разбирательств.

Не исключено, что аналогичная ситуация сложится и с Этическим советом.

ВСП, со своей стороны, не рвется способствовать началу работы Этического совета с решающим участием "международных экспертов". Органы судебной власти вообще считают его деятельность неконституционной. И ВСП, и Верховный Суд обратились в Конституционный Суд с представлением о конституционности законов в части формирования и полномочий Этического совета. 3 ноября КСУ открыл производство по данному делу.

В итоге судебные органы вошли в клинч. По закону, далее в течение полугода после создания Этический совет должен "перетряхнуть" кадровый состав ВСП. Нужно оценить соответствие членов ВСП критериям профессиональной этики и добродетели. По итогам Этический совет отстранит от должности членов ВСП, не прошедших проверку.

ВСП, в свою очередь, ждет от Конституционного суда вердикта насчет соответствия Конституции соответствующих положений законов. А и.о. председателя ВСП Алексей Маловацкий заявил: "Если Этический совет заработает с таким правовым регулированием, которое есть сейчас, более 10 членов ВСП будут вынуждены покинуть свои должности, поскольку деятельность Этического совета будет, безусловно, неконституционной".

Как судебной властью в Украине начали управлять американец, англичанин и эстонка

Это будет означать полную остановку работы ВСП: по Конституции, кворум для принятия решений в данном органе составляет 15 человек, а сейчас в нем работает всего 16 членов.

Кроме того, по словам Алексея Маловацкого, в конце декабря истекает пятилетний срок полномочий еще около 485 судей. Это означает, что в начале 2022 года дефицит судей в Украине будет равен 3000 человек, что составляет в общей сложности более 50% от общей численности судейских кадров.

Сейчас в Украине полностью не работает уже 8 судов, а в большинстве судов меньше половины штатного состава судей.

Так что после Нового года Украине грозит полный коллапс судебной системы.

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Теги: news, новости, Украина, Суд, 7dniv, 7dnivinfo  
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