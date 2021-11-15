 

Протестующие на Банковой поставили Зеленскому ультиматум

События Сегодня, 22:3822
Протестующие на Банковой поставили Зеленскому ультиматум

Сегодня, 21 ноября, на восьмую годовщину начала Евромайдана на Главной площади столицы собрались участники шествия, которые прошли маршем до часовни на аллее Героев Небесной Сотни и почтили память погибших во времена Майдана 2014, после чего добрались до Офиса президента Украины.

Там протестующие  поставили Зеленскому ультиматум: 10 дней на увольнение Ермака, а также анонсировали новую акцию 1 декабря.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий.

"Если за эти 10 дней Зеленский не уволит руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, мы на этом месте объявили бессрочную акцию протеста до тех пор пока Ермак будет на своей должности", - заявили организаторы протеста, после чего призвали своих сторонников расходиться.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, протесты, Банковая, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Семьи Небесной сотни кричали Зеленскому
Семьи Небесной сотни кричали Зеленскому "ганьба, предатель, малорос"
Сегодня, 11:19
Отправить Гео Лероса под круглосуточный домашний арест ГБР просит суд
Отправить Гео Лероса под круглосуточный домашний арест ГБР просит суд
15-ноя-2021, 14:59
Ляшко - об акции противников вакцинации в Киеве
Ляшко - об акции противников вакцинации в Киеве
3-ноя-2021, 13:15
Гео Лерос обнаружил под своим авто трекер слежения
Гео Лерос обнаружил под своим авто трекер слежения
10-ноя-2021, 14:04
В США прошел марш в защиту маленьких членов
В США прошел марш в защиту маленьких членов
2-ноя-2021, 14:43

Последние новости

22:42
События
Внесенный на Миротворец певец Михаил Шуфутинский собирается выступать в Киеве 8 марта
22:38
События
Протестующие на Банковой поставили Зеленскому ультиматум
22:06
События
Китайской компании купить в Конго один из богатейших в мире кобальтовых рудников помог сын Байдена
22:04
События
США пригрозили России санкциями в случае нападения на Украину
20:53
Политика
Путин объявил, что прошел ревакцинацию от коронавируса и сразу назвал препарат
19:29
События
Как судебной властью в Украине начали управлять американец, англичанин и эстонка
18:46
События
Следы одной из самых древних звезд Вселенной обнаружили ученые
17:08
События
Что пишут в западных СМИ о решении про обязательную вакцинацию в Австрии
15:29
События
В красной ковид-зоне в Украине остаются 18 регионов и Киев
14:53
Политика
Ввести санкции против властей Грузии Саакашвили попросил Байдена
11:56
События
Воспоминания участников Майдана 8 лет спустя
11:30
События
Полное закрытие границ с Беларусью допустила Польша
11:19
События
Семьи Небесной сотни кричали Зеленскому "ганьба, предатель, малорос"
11:12
Политика
Украинцев с днем начала Евромайдана поздравил Зеленский
11:05
События
Кандидатку на пост в Минфин в США попросили подтвердить, что она вышла из комсомола
11:01
События
Скорое вторжение России на украинскую территорию спрогнозировала разведка США
10:59
События
В Киеве под колесами погиб молодой парень, убегавший от нападавших малолеток
10:58
События
Первый корабль с долгожданным углем из США прибыл в Украину
10:08
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 ноября 2021
Вчера, 2021-11-20
22:58
События
Поставки элетроэнергии в Украину возобновит Беларусь

Новости ТОП-7

Что нашли у Байдена во время медицинского обследования7677
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 ноября 20211764
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 ноября 20211691
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 ноября 20211362
Что делать, если внезапно лишились семейного врача объяснили Украинцам1327
Об эффективности вакцины Moderna против штамма "Дельта" рассказали в МОЗ Украины670
О новых правилах вызова "скорой помощи" и сроках ее приезда рассказали украинцам в МОЗ396

Досуг

Обустройство освещения дома: где обзавестись всем необходимым
Обустройство освещения дома: где обзавестись всем необходимым
Согласитесь, трудно представить дом без качественного и надлежащего освещения, и если данный вопрос в вашем случае актуален, важно не только максимально оперативно решить его, но также знать, где искать все для этого необходимое.
Сегодня, 11:58109
Где купить новогоднюю искусственную елку
Где купить новогоднюю искусственную елку
В интернет-магазин Sosna можно зайти из любого региона, но у портала есть адрес, электронная почта и телефоны, по которым можно получить бесплатную консультацию. Компания более 12 лет специализируется на реализации искусственных деревьев.
Вчера, 20:22153
Как выбрать автошколу в Днепре - советы для начинающих
Как выбрать автошколу в Днепре - советы для начинающих
Теоретические и практические навыки управления транспортным средством на сегодняшний день являются очень важными, полезными и нужными. И если вы хотите успешно сдать на права, очень важно максимально ответственно и тщательно подойти к выбору подходящей автошколы.
Вчера, 18:28166
Тестомес – отменный результат без усилий
Тестомес – отменный результат без усилий
Процесс приготовления теста – один из самых трудозатратных и физически сложных. В условиях, когда необходимо приготовить большое количество выпечки или хлебобулочных изделий, важно приобрести современное профессиональное оборудование.
Вчера, 12:49152
Фаркоп для легкового автомобиля: виды и эксплуатационные преимущества
Фаркоп для легкового автомобиля: виды и эксплуатационные преимущества
Фаркоп – это незаменимое средство для любителей туризма и владельцев загородных дачных участков. Современные модели устройств отличаются размером, особенностями конструкции, способом крепления.
19-ноя-2021, 20:26209
Виды, особенности и рекомендации по выбору ортопедических матрасов
Виды, особенности и рекомендации по выбору ортопедических матрасов
Обычный матрас не может обеспечить позвоночнику естественное положение и необходимую поддержку. Из-за этого возникают боли в спине, недосыпы, отечность, нарушается кровообращение. Но всего этого можно избежать благодаря ортопедическому матрасу.
19-ноя-2021, 20:23224

События

Внесенный на Миротворец певец Михаил Шуфутинский собирается выступать в Киеве 8 марта
Внесенный на Миротворец певец Михаил Шуфутинский собирается выступать в Киеве 8 марта
Российский артист и певец Михаил Шуфутинский собирается выступить с концертом в Киеве, несмотря на то, что он внесён в "Миротворец".
Сегодня, 22:4222
Протестующие на Банковой поставили Зеленскому ультиматум
Протестующие на Банковой поставили Зеленскому ультиматум
Сегодня, 21 ноября, на восьмую годовщину начала Евромайдана на Главной площади столицы собрались участники шествия, которые прошли маршем до часовни на аллее Героев Небесной Сотни и почтили память погибших во времена Майдана 2014, после чего добрались до Офиса президента Украины.
Сегодня, 22:3826
Китайской компании купить в Конго один из богатейших в мире кобальтовых рудников помог сын Байдена
Китайской компании купить в Конго один из богатейших в мире кобальтовых рудников помог сын Байдена
Инвестиционная фирма, которая связана с сыном президента США Джо Байдена Хантером Байденом, помогла китайской компании приобрести у американской фирмы один из богатейших в мире кобальтовых рудников, расположенных в Демократической республике Конго. 
Сегодня, 22:0653
США пригрозили России санкциями в случае нападения на Украину
США пригрозили России санкциями в случае нападения на Украину
Председатель сенатского Комитета по международным отношениям Боб Менендес предложил внести поправку в проект оборонного бюджета Америки, которая предусматривает широкие санкции против России на случай ее вторжения в Украину.
Сегодня, 22:0444
Как судебной властью в Украине начали управлять американец, англичанин и эстонка
Как судебной властью в Украине начали управлять американец, англичанин и эстонка
В Украине продолжается судебная реформа. Начал действовать Этический совет при Высшем совете правосудия (ВСП), который может "казнить или миловать" членов ВСП и проведет "чистку" этого органа.
Сегодня, 19:29106
Следы одной из самых древних звезд Вселенной обнаружили ученые
Следы одной из самых древних звезд Вселенной обнаружили ученые
Астрономы из Флорентийского университета обнаружили звезду со следами материала одного из самых древних из небесных тел.
Сегодня, 18:4664
7 Днів