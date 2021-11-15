Протестующие на Банковой поставили Зеленскому ультиматум

Сегодня, 21 ноября, на восьмую годовщину начала Евромайдана на Главной площади столицы собрались участники шествия, которые прошли маршем до часовни на аллее Героев Небесной Сотни и почтили память погибших во времена Майдана 2014, после чего добрались до Офиса президента Украины.

Там протестующие поставили Зеленскому ультиматум: 10 дней на увольнение Ермака, а также анонсировали новую акцию 1 декабря.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий.

"Если за эти 10 дней Зеленский не уволит руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, мы на этом месте объявили бессрочную акцию протеста до тех пор пока Ермак будет на своей должности", - заявили организаторы протеста, после чего призвали своих сторонников расходиться.