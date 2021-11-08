Пять советов как снизить потребление алкогольных напитков

Злоупотребление алкоголем может привести ко многим проблемам в жизни человека. Особенно это касается здоровья. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к болезням печени, проблемам с пищеварением, сердцем и глазами.

Есть прямая зависимость развития опасных заболеваний от доз алкоголя. К примеру, чем больше спиртного употребляется, тем выше риск рака.

Пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook рассказала, как можно снизить потребление алкогольных напитков.

Так, для того, чтобы уменьшить дозу потребляемого алкоголя необходимо следовать нескольким рекомендациям: