Десятки мигрантов госпитализируют из логистического центра на белорусско-польской границе

Десятки мигрантов из логистического центра "Брузги" в районе белорусско-польской границы были госпитализированы в медучреждения города Гродно.

Среди них есть пациенты с подтвержденным коронавирусом.

Об этом со ссылкой на начальника главного управления здравоохранения Гродненской области Людмилу Кеду пишет "РИА Новости".

"Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники - это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных - перинатальный центр. На сегодня увезли около 100 человек" - сказала Кеда в воскресенье, 21 ноября.

По ее оценкам, чаще всего пациентов госпитализируют с пневмонией, заболеваниями легких, желудочно-кишечного тракта и различными травмами, полученными во время столкновений на границе с Польшей.

"Часть людей забрали с переохлаждением и простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", - сказала Кеда.