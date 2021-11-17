О "молниеносном начале" пятой волны коронавируса заявили во Франции

Во Франции правительство заявляет, что пятая волна коронавируса в стране уже "начинается молниеносными темпами".

Поэтому там хотят ужесточить контроль за использованием ковид-сертификатов.

Об этом сообщает Le Figaro.

Представитель правительства Франции Гибриэль Атталя сказал, что "пятая волна начинается молниеносными темпами". По его словам, количество выявляемых случаев заражения в стране за прошедшую неделю выросло практически на 80%. Он также анонсировал, что власти намерены добиваться использования санитарных паспортов более жесткими методами.

"Логика санитарного паспорта состоит в том, чтобы наложить ограничения на непривитых, а не на вакцинированных", - сказал Атталя.

Перед этим Минздрав страны сообщал о примерно 22,6 тысячах новых случаев заражения коронавирусом.