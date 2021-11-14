Что думают правоведы о применении санкций СНБО к украинским гражданам

Украинские граждане и их предприятия, которые попали под массовые санкции по решениям СНБО и указам президента Зеленского, готовятся дать бой в Верховном суде.

После получения десятков исков суд разослал известным ученым-правоведам вопросы с просьбой сформировать правовую позицию по этим делам.

В распоряжение "Страны" попал тест научного заключения члена Научно-консультативного совета при Верховном Суде, доцента кафедры административного и финансового права Львовского университета Олега Ильницкого о правомерности применения санкций. Заключение было дано в ответ на обращение председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаила Смоковича.

По мнению ученого, санкции к украинским гражданам можно применять только если они принимают участие в террористической деятельности. И, что крайне важно, только в случае, если уже есть вступивший в законную силу приговор суда по террористической деятельности.

Ни по одному из наиболее известных фигурантов санкционного списка (Виктор Медведчук, Тарас Козак, Дмитрий Фирташ, Павел Фукс, главред "Страны" Игорь Гужва, "контрабандисты" и другие) таких приговоров нет. А санкции против них введены, как рассказывал и экс-глава МВД Арсен Аваков, и экс-спикер Дмитрий Разумков, лишь на основе каких-то "оперативных справок" от СБУ (а по некоторым даже и они отсутствовали).

Если Верховный суд примет позицию правоведа Ильницкого, то все указы президента по введению санкций против украинских граждан будут отменены.

Рассказываем подробнее о выводах ученых о санкциях СНБО.

Санкции для украинцев могут быть только для террористов

В научном заключении сделан четкий вывод, что санкции могут применяться к гражданам Украины только в том случае, если они осуществляют террористическую деятельность:

Речь идет о норме статьи 1 закона "О санкциях", в котором установлен четкий и ограниченный список лиц, к которым они могут применяться. В этот список попали:

иностранные государства;

иностранные юридические лица;

юридические лица, находящиеся под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента;

иностранцы, лица без гражданства;

субъекты, осуществляющие террористическую деятельность:

Именно по вопросам отнесения лица к субъектам, осуществляющим террористическую деятельность, юристам нужно выработать практику применения санкций.

Согласно статье 1 Закона "О борьбе с терроризмом", к террористической деятельности относятся:

планирование, организация, подготовка и реализация террористических актов;

подстрекательство к совершению терактов, насилию над физическими лицами или организациями, уничтожению материальных объектов в террористических целях;

организация незаконных вооруженных формирований, преступных группировок (преступных организаций), организованных преступных групп для совершения террористических актов, равно как и участие в таких актах;

вербовка, вооружение, подготовка и использование террористов;

пропаганда и распространение идеологии терроризма;

прохождение обучения терроризму;

выезд из Украины и въезд в Украину с террористической целью;

финансирование и другое содействие терроризму.

Ни под один из этих пунктов не подпадают украинские СМИ, фирмы и граждане, к которым по указам Зеленского были применены санкции. Все они, очевидно, не ведут террористическую деятельность.

Как признают террористами

Таким образом, терроризм и террористическая деятельность являются правовыми категориями, а не политическими. А отнесение к субъектам, осуществляющим террористическую деятельность, должно быть подтверждено судебным решением в порядке, установленном либо Уголовно-процессуальным кодексом, либо Кодексом административного судопроизводства Украины

И далее в научном заключении, о котором мы говорим, сделан важный вывод: СБУ может кого-то включить в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, только после решения суда.

И только наличие судебного решения об установлении факта занятия украинским гражданином террористической деятельностью является достаточным основанием для применения санкций.

А решения СНБО должны сводиться только к избранию видов санкций для лица, по которому судом доказана связь с терроризмом.

СНБО с Зеленским присвоили функцию суда

Еще в научном заключении члена Научно-консультативного совета при Верховном Суде отмечено, что когда СНБО своим решением о применении санкций квалифицирует лицо как причастное к террористической деятельности, то этот орган выполняет функцию суда.

Однако согласно Конвенции о защите прав человека каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела в течение разумного срока независимым и беспристрастным судом, установленным законом.

СНБО таким свойствам не отвечает, поскольку его персональный состав формирует президент. Находясь в зависимости от президента, данный орган не обладает независимостью и беспристрастностью для решения вопроса санкций.

Центральным вопросом здесь является отсутствие судебного контроля за применением санкций. Именно судебный контроль предоставляет лучшие гарантии независимости, беспристрастности и надлежащей процедуры.

Права человека нарушать нельзя

Еще в научном заключении обращено внимание на заявление Верховной Рады, которая в 2015 году сообщила, что Украина может нарушать права человека, отступая от отдельных норм Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека. Однако такое отступление возможно было только в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, определенных Антитеррористическим центром при СБУ в связи с проведением антитеррористической операции (АТО).

В общем вывод простой: введение санкций СНБО против "Страны", других СМИ, украинских бизнесменов, политиков и простых граждан является незаконным, так как они не основаны на решениях суда, признающих террористами, попавших под санкции граждан.