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События Сегодня, 10:4166
Главные симптомы и методы лечения панических атак украинцам назвали в МОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 264 млн человек во всем мире (3,6% населения планеты) имеют панические расстройства.

Паническое расстройство характеризуется внезапными и повторяющимися паническими атаками. Каждая из них может длиться от нескольких минут до часа, а иногда и дольше.

Пресс-служба Минздрава Украины на официальной странице Facebook рассказала о главных симптомах и методах, которые помогут во время панических атак. 

Так, одиночные панические атаки не являются паническими расстройствами: они могут возникать на почве стресса или переутомления. Однако, если речь идет о паническом расстройстве, человек испытывает чрезмерную тревогу, стресс и переживает панические атаки в любое время и при разных обстоятельствах и часто без видимой причины.

Страдающие от панических расстройств могут начать избегать определенных ситуаций из-за страха, что они спровоцируют новую паническую атаку. Таким образом, есть риск оказаться в замкнутом круге "страха перед страхом" — такая тревожность может способствовать более частым атакам и вызывать депрессивные расстройства.

Важной особенностью панического расстройства являются периодические приступы сильной тревоги (паники), которые не ограничиваются какой-либо конкретной ситуацией или набором обстоятельств, и поэтому непредсказуемы.

При этом доподлинно неизвестно, почему у некоторых людей развивается паническое расстройство, однако есть несколько факторов, формирующих повышенный риск:

  •  стрессовые или травматические события в жизни,
  •  случаи панических расстройств у членов семьи,
  •  другие медицинские или психиатрические факторы или проблемы.

Симптомами панического расстройства могут быть:

  • учащенное сердцебиение,
  • боль в груди и другие симптомы, похожие на сердечный приступ,
  • чрезмерное потоотделение,
  • дрожь, озноб или приливы жара,
  • одышка и чувство удушья,
  • тошнота и/или боль в животе,
  • головокружение,
  • чувство нереальности того, что с вами происходит (обезличивание или дереализация); страх потерять контроль, "сойти с ума" или умереть; отдельные специфические симптомы.

Во время панической атаки очень важно попытаться сконцентрироваться на текущем моменте и ситуации всеми видами чувств, "заземлиться".

Главный прием – поставить ступни на пол (это поможет почувствовать сопротивление).

Одной из самых популярных техник является техника "5–4–3–2–1". Назовите:

  • 5 вещей, которые вы видите (например, ваши руки, стол, небо).
  • 4 вещи, которые вы ощущаете физически (например, твердая поверхность под ногами, одежда на теле и т.д.).
  • 3 вещи, которые вы слышите (например, пение птичек, звук машин, музыка).
  • 2 вещи, которые вы испытываете на обоняние (например, кофе, опавшие листья, парфюм).
  • 1 вещь, которую вы можете почувствовать по вкусу (мятная резинка, чай и т.д.).

Паническое расстройство может огорчать и беспокоить человека, негативно влиять на его социальную и рабочую жизнь. Хотя панические атаки пугают, они не опасны и не нанесут никакого физического вреда. Однако они могут быть симптомом каких-либо других психических расстройств, поэтому в случае выявления первых симптомов следует обратиться к врачу. 

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