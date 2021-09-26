За перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержали двух украинцев

Двух украинцев задержали в Литве за перевозку нелегальных мигрантов на машинах с польскими номерами. При этом задержания произошли в разных районах прибалтийского государства, но в обоих случаях украинцами были использованы автомобили с польскими номерами.

Об этом пишет "Делфи".

Украинцев задержали в воскресенье, 21 ноября. Одного из них правоохранители остановили в Шальчининкайском районе, а другого - в Вилкавишкском.

В первом случае пограничники остановили Toyota Prius с польскими номерами, в котором находился водитель и семеро нелегалов. Во втором случае гражданин Украины вез семерых нелегалов на Dacia Lodgy также на машине с польскими номерами. Украинцы задержаны, мигранты провели ночь на заставах.