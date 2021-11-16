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События Сегодня, 13:020
Аваков с Гордоном, Шустером и Комаровским сделали совместное фото со щитом и мечами

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал фото с доктором и телеведущим Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, украинским журналистом Дмитрием Гордоном и экс-премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Снимок Аваков обнародовал на своей странице в Facebook.

На фото мужчины стоят рядом и улыбаются, перед ними горит огонь. В руках у них оружие - мечи, топоры, Гордон держит еще и щит синего цвета. 

"Да-да, это именно то, о чем Вы подумали", - подписал фотографию Аваков Аваков.

"На что он намекает - точно непонятно. Но, судя по мечам и щитам, можно предположить, что это объявление о начале крестового похода против Зеленского", - пишет Telegram-канал "Политика Страны". 

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